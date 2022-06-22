Павел Дуров назвал долю платных подписчиков Telegram, которая покроет затраты компании

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что если 2,5−3% пользователей оформят платную подписку, мессенджер будет покрывать расходы компании. Об этом он написал в своём канале мессенджера.

Также Дуров отметил, что число активных пользователей Telegram в месяц уже превысило 700 млн человек.

19 июня Telegram запустил платную подписку Premium. Она должна начать эпоху «надёжной монетизации», позволив добавить ресурсоёмкие функции, о которых просили пользователи, при этом сохраняя бесплатный доступ к приложению. В день запуска стоимость платной подписки составила 449 руб. в месяц, но через два дня Telegram снизил цену до 299 руб. Такую цену называет в переписке официальный бот @PremiumBot.

По данным Mediascope, с 24 февраля Telegram в России вырос в два раза. Число пользователей в России, которые в мае хотя бы раз в день открывали приложение, выросло к июню до 40 млн. С апреля этот показатель увеличился почти на 10 млн.