Telegram запустил платную подписку за 449 рублей в месяц

Telegram запустил платную подписку Telegram Premium. Она должна начать эпоху «надёжной монетизации», позволив добавить ресурсоёмкие функции, о которых просили пользователи, при этом сохраняя бесплатный доступ к приложению, сообщается в блоге компании.

По словам представителей компании, Telegram Premium поможет поддержать дальнейшее развитие мессенджера и позволит получить доступ к дополнительным функциям. При этом бесплатный доступ к «самому функциональному мессенджеру на планете» сохранится. Отмечается, что главный приоритет мессенджера — пользователи, а не рекламодатели.

После оформления подписки почти все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Также платные подписчики смогут:

скрывать рекламу;

загружать файлы до 4 ГБ;

скачивать файлы без ограничений скорости;

отправлять уникальные стикеры и реакции;

распознавать голосовые сообщения;

вносить расширенное описание в профиле;

автоматически архивировать все новые диалоги;

поставить видеоаватар.

Рядом с именем каждого подписчика в списке чатов, верхней панели чата и списке участников группы будет отображаться особый значок -звёздочка, символизирующий вклад в поддержку Telegram и членство в «клубе привилегированных пользователей». В России платная подписка доступна только для устройств на iOS, стоимость составит 449 рублей в месяц.

Кроме того, мессенджер объявил, что число активных пользователей превысило 700 млн человек, а само приложение в 2022 году вошло в топ-5 загружаемых приложений мира. По данным Mediascope, с 24 февраля Telegram в России вырос в два раза. Число пользователей в России, которые в мае хотя бы раз в день открывали приложение, выросло к июню до 40 млн. С апреля этот показатель увеличился почти на 10 млн.

Ранее приложение было полностью бесплатным, однако в мае Telegram изменил описание. О введении платной подписки, которая позволит отключить рекламу, создатель мессенджера Павел Дуров объявил ещё в ноябре 2021 года. Он пояснил, что многие пользователи мессенджера пожелали добавить функцию отключения объявлений.