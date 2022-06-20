Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Кирилл Гальченко
Дарья Мигель
Светлана Майбродская

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.06.2022 в 06:10

Telegram запустил платную подписку за 449 рублей в месяц

Число активных пользователей приложения превысило 700 млн

Telegram запустил платную подписку Telegram Premium. Она должна начать эпоху «надёжной монетизации», позволив добавить ресурсоёмкие функции, о которых просили пользователи, при этом сохраняя бесплатный доступ к приложению, сообщается в блоге компании.

По словам представителей компании, Telegram Premium поможет поддержать дальнейшее развитие мессенджера и позволит получить доступ к дополнительным функциям. При этом бесплатный доступ к «самому функциональному мессенджеру на планете» сохранится. Отмечается, что главный приоритет мессенджера — пользователи, а не рекламодатели.

После оформления подписки почти все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Также платные подписчики смогут:

  • скрывать рекламу;
  • загружать файлы до 4 ГБ;
  • скачивать файлы без ограничений скорости;
  • отправлять уникальные стикеры и реакции;
  • распознавать голосовые сообщения;
  • вносить расширенное описание в профиле;
  • автоматически архивировать все новые диалоги;
  • поставить видеоаватар.

Рядом с именем каждого подписчика в списке чатов, верхней панели чата и списке участников группы будет отображаться особый значок -звёздочка, символизирующий вклад в поддержку Telegram и членство в «клубе привилегированных пользователей». В России платная подписка доступна только для устройств на iOS, стоимость составит 449 рублей в месяц.

Кроме того, мессенджер объявил, что число активных пользователей превысило 700 млн человек, а само приложение в 2022 году вошло в топ-5 загружаемых приложений мира. По данным Mediascope, с 24 февраля Telegram в России вырос в два раза. Число пользователей в России, которые в мае хотя бы раз в день открывали приложение, выросло к июню до 40 млн. С апреля этот показатель увеличился почти на 10 млн.

Ранее приложение было полностью бесплатным, однако в мае Telegram изменил описание. О введении платной подписки, которая позволит отключить рекламу, создатель мессенджера Павел Дуров объявил ещё в ноябре 2021 года. Он пояснил, что многие пользователи мессенджера пожелали добавить функцию отключения объявлений.

Telegram
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.