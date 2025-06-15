Парфюмерный каталог стал тестом на болезни Альцгеймера и Паркинсона

Косметическая компания Natura Brasil в сотрудничестве с агентством Africa Creative реализовала нестандартный социально‑медицинский проект, встроив обонятельный тест в фирменный каталог с парфюмерией. Цель — помочь выявить ранние признаки болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, где снижение обоняния нередко становится первым симптомом.

Как пояснили авторы проекта, в каталоге размещены 20 участков с различными запахами, включая как привычные парфюмерные ноты, так и неожиданные ароматы — например, бекон, сыр или нафталин. Рядом размещен опросник на 20 вопросов, который позволяет протестировать восприятие запахов. Если человек не ощущает определённые ароматы, это может сигнализировать о рисках и необходимости обратиться к врачу.

«Обонятельная дисфункция — это маркер, на который давно указывают клинические исследования, но до сих пор в повседневной жизни он практически не используется. Мы решили изменить это», — подчеркнули в Natura.

Каталоги распространяются через бьюти‑консультантов бренда, которых в Бразилии насчитывается около 4 млн человек. По оценкам компании, каждый экземпляр каталога попадает в руки от 10 до 30 женщин, что делает проект мощным каналом ранней диагностики на уровне домашних практик.

Авторы инициативы уверены, что такой подход не только способствует осознанности, но и снижает барьер страха перед медицинской диагностикой, интегрируя ее в повседневную жизнь.

Проект «Smell Test Catalog» — пример синтеза маркетинга, здравоохранения и социальной миссии, демонстрирующий, как креативная индустрия может решать реальные задачи общественного здоровья.