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07.11.2026 в 17:53

Loewe выпустил коллекцию по мотивам «Кошмара перед Рождеством» Тима Бертона

Модный дом перенес готическую эстетику фильма в дизайн аксессуаров

Испанский модный дом Loewe представил капсульную коллекцию, созданную совместно с режиссером Тимом Бертоном и Disney по мотивам анимационного фильма «Кошмар перед Рождеством». В основу линейки легли образы главных героев картины — Джека Скеллингтона, Салли и пса-призрака Зеро.

В коллекцию вошли сумки, одежда, кожаные аксессуары и парфюмерия. Среди ключевых изделий — сумка Amazona с изображением Джека Скеллингтона на подкладке, а также модели с объемными декоративными элементами, отсылающими к персонажам мультфильма. Для оформления изделий Loewe использовал кожаную инкрустацию, вышивку, принты и эмаль.

При разработке капсулы команда бренда изучила архивные материалы фильма, включая оригинальные эскизы и куклы, использовавшиеся при создании анимации. Это позволило перенести характерную готическую эстетику картины в дизайн аксессуаров и одежды. Сам Бертон отметил, что его привлекает внимание Loewe к материалам и ремесленным техникам. По его мнению, ручная работа и тактильность изделий перекликаются с принципами кукольной анимации. Режиссер также подчеркнул особую ценность искусства, созданного человеком, на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

«Кошмар перед Рождеством» вышел в 1993 году. Тим Бертон выступил автором оригинальной истории и продюсером картины, а ее режиссером стал Генри Селик.

Для Loewe это не первый проект с представителями анимационной индустрии. Ранее бренд сотрудничал со студией Studio Ghibli, выпуская коллекции по мотивам фильмов «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и «Ходячий замок».

Loewe выпустил коллекцию по мотивам «Кошмара перед Рождеством» Тима Бертона Loewe выпустил коллекцию по мотивам «Кошмара перед Рождеством» Тима Бертона Loewe выпустил коллекцию по мотивам «Кошмара перед Рождеством» Тима Бертона Loewe выпустил коллекцию по мотивам «Кошмара перед Рождеством» Тима Бертона Loewe выпустил коллекцию по мотивам «Кошмара перед Рождеством» Тима Бертона Loewe выпустил коллекцию по мотивам «Кошмара перед Рождеством» Тима Бертона Loewe выпустил коллекцию по мотивам «Кошмара перед Рождеством» Тима Бертона
Тим Бертон Loewe
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