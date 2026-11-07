Loewe выпустил коллекцию по мотивам «Кошмара перед Рождеством» Тима Бертона

Испанский модный дом Loewe представил капсульную коллекцию, созданную совместно с режиссером Тимом Бертоном и Disney по мотивам анимационного фильма «Кошмар перед Рождеством». В основу линейки легли образы главных героев картины — Джека Скеллингтона, Салли и пса-призрака Зеро.



В коллекцию вошли сумки, одежда, кожаные аксессуары и парфюмерия. Среди ключевых изделий — сумка Amazona с изображением Джека Скеллингтона на подкладке, а также модели с объемными декоративными элементами, отсылающими к персонажам мультфильма. Для оформления изделий Loewe использовал кожаную инкрустацию, вышивку, принты и эмаль.



При разработке капсулы команда бренда изучила архивные материалы фильма, включая оригинальные эскизы и куклы, использовавшиеся при создании анимации. Это позволило перенести характерную готическую эстетику картины в дизайн аксессуаров и одежды. Сам Бертон отметил, что его привлекает внимание Loewe к материалам и ремесленным техникам. По его мнению, ручная работа и тактильность изделий перекликаются с принципами кукольной анимации. Режиссер также подчеркнул особую ценность искусства, созданного человеком, на фоне развития технологий искусственного интеллекта.



«Кошмар перед Рождеством» вышел в 1993 году. Тим Бертон выступил автором оригинальной истории и продюсером картины, а ее режиссером стал Генри Селик.



Для Loewe это не первый проект с представителями анимационной индустрии. Ранее бренд сотрудничал со студией Studio Ghibli, выпуская коллекции по мотивам фильмов «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и «Ходячий замок».