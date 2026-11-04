Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных уборных

Туристическое управление Visit Norway использовало оскорбление Дональда Трампа в качестве рекламного повода. После того как американский президент назвал Норвегию «страной-туалетом» (shithouse country), организация опубликовала подборку необычных общественных уборных страны.

Visit Norway обыграло известный предвыборный лозунг Трампа Make America Great Again, представив собственную версию — Norway makes shithouses great again («Норвегия снова делает туалеты великими»). В подборку вошли общественные туалеты с необычной архитектурой и живописными видами, расположенные вдоль туристических маршрутов. В их числе, Stegastein со стеклянной стеной и видом на фьорд, Ureddplassen с волнообразной архитектурой и Golden Toilet на острове Сенья. Некоторые из объектов получили архитектурные награды и сами по себе стали туристическими достопримечательностями.

Поводом для публикации стало выступление Трампа на митинге в Мичигане, где он вновь раскритиковал Норвегию из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира. Американский президент выразил недовольство тем, что страна не присудила ему награду. При этом Нобелевский комитет является независимой организацией и не подчиняется норвежскому правительству.