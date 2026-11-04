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18+
04.11.2026 в 18:20

Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных уборных

Туристическое управление страны запустило кампанию с необычными достопримечательностями

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Туристическое управление Visit Norway использовало оскорбление Дональда Трампа в качестве рекламного повода. После того как американский президент назвал Норвегию «страной-туалетом» (shithouse country), организация опубликовала подборку необычных общественных уборных страны.

Visit Norway обыграло известный предвыборный лозунг Трампа Make America Great Again, представив собственную версию — Norway makes shithouses great again («Норвегия снова делает туалеты великими»). В подборку вошли общественные туалеты с необычной архитектурой и живописными видами, расположенные вдоль туристических маршрутов. В их числе, Stegastein со стеклянной стеной и видом на фьорд, Ureddplassen с волнообразной архитектурой и Golden Toilet на острове Сенья. Некоторые из объектов получили архитектурные награды и сами по себе стали туристическими достопримечательностями.

Поводом для публикации стало выступление Трампа на митинге в Мичигане, где он вновь раскритиковал Норвегию из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира. Американский президент выразил недовольство тем, что страна не присудила ему награду. При этом Нобелевский комитет является независимой организацией и не подчиняется норвежскому правительству.

Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных уборных Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных уборных Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных уборных Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных уборных Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных уборных Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных уборных Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных уборных Норвегия ответила на оскорбление Трампа рекламой общественных уборных
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