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06.06.2023 в 10:31

Ozon запускает онлайн-журнал для партнёров маркетплейса

Главная цель нового проекта — просто и доступно рассказать о том, как начать и масштабировать бизнес на площадке

Ozon запускает собственное медиа — онлайн-журнал «Бестселлер», рассказали Sostav в компании. Он будет рассчитан на начинающих и опытных предпринимателей, связанных с маркетплейсом — продавцов, владельцев пунктов выдачи, технологических партнёров и других экспертов.

Редакция «Бестселлера» сосредоточится на простых и практических материалах: от базовых советов о том, как увеличить продажи с помощью контента и где найти поставщиков для бизнеса, до модных трендов, когда нейросети помогают сэкономить при запуске новых товаров.

Основные рубрики: «Новичкам», «Деньги», «Продавать больше», «Закупки и поставки», «Личный опыт» и «Свой бренд». Особое внимание будет уделено законодательным и рыночным изменениям, которые влияют на бизнес. Такой подход поможет предпринимателям быстрее адаптироваться к новым реалиям, отмечают в компании. Также онлайн-журнал будет публиковать истории бизнесменов. Предложить свою тему для материала можно по адресу [email protected].

«Экспертиза e-commerce в России разбросана по сотням личных каналов и блогов с разнообразными и порой противоречивыми советами. Мы решили сократить путь партнёров к полезным знаниям и сделать единую точку входа для всех, кто строит успешный бизнес вместе с нами. «Бестселлер» призван стать гидом для тех, кто не мыслит свою жизнь без e-com», — сказала директор по b2b-маркетингу и бизнес-коммуникациям Ozon Мария Заикина.

Ранее о запуске своего медиа заявили в «Яндекс Еде». Оно называется «Открытая кухня» и рассчитано как на представителей ресторанной отрасли, так и на гурманов. Авторы издания будет рассказывать о культовых заведениях и открытии новых ресторанов, которые заслуживают внимания, а также об известных шеф-поварах, гастрономических путешествиях и «скрытых жемчужинах» на «гастрокарте России».

медиа Ozon E-commerce
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