Ozon fresh предложил разрешить маркетплейсам сетей продавать продукты по агентским схемам

Ozon fresh выступил с предложением разрешить маркетплейсам, входящим в состав торговых сетей, работать по агентским схемам. Инициатива была представлена на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с участием поставщиков и отраслевых объединений в конце октября. Об этом пишет Shopper’s.

В презентации Ozon fresh указывается, что действующие ограничения мешают сетевым маркетплейсам использовать преимущества платформенной экономики. В качестве примера приводится «Магнит», который после приобретения KazanExpress был вынужден расторгнуть агентские договоры.

Ранее крупнейшие ретейлеры, включая X5 и «Магнит», обращались к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой снять ограничения на агентские схемы при продаже продуктов через маркетплейсы. По мнению представителей Минпромторга, это могло бы усилить конкуренцию и позволить подключать сторонних поставщиков.

Однако предложение Ozon fresh вызывает обеспокоенность у Ассоциации «Руспродсоюз». По мнению представителей ассоциации, распространение агентских схем на всех поставщиков может привести к нарушению законных требований по отсрочкам платежей и ограничению вознаграждений.

В презентации Ozon fresh указано, что применение агентской схемы можно контролировать через маркировку «Честный знак», кассовые чеки и бухгалтерскую отчетность. Эксперты считают, что технически разделить разные типы торговли и логистики внутри одной группы возможно.

Аналитики отмечают, что текущие ограничения сдерживают развитие маркетплейсов у офлайн-сетей и препятствуют появлению новых игроков на рынке. Разрешение агентских схем может создать дополнительные возможности для роста платформ и расширить ассортимент для конечных покупателей.