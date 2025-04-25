ФК «Краснодар» получит от Ozon до 1,8 млрд рублей

Стоимость спонсорского контракта между футбольным клубом «Краснодар» и маркетплейсом Ozon составит 430−450 млн руб. в год, а общая сумма может достичь 1,8 млрд руб., сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки. На прошлой неделе футбольный клуб и онлайн-ретейлер заключили стратегическое сотрудничество, которое продлится до 2029 года.

По словам собеседника на рынке спортивного маркетинга, контракт включает «выгодный пакет» рекламных опций с учетом брендирования арены и текущей лидерской позиции «Краснодара» в Российской Премьер-лиги (РПЛ). В рамках сотрудничества домашний стадион «Краснодара» с 1 мая получит новое название «Ozon Арена», а логотип компании появится на форме основной команды.

Соглашение также предполагает совместные инициативы в социальной сфере: стороны планируют развивать детский спорт в регионе, поддерживать реабилитационные программы для детей с ограниченными возможностями. Компания рассчитывает на повышение узнаваемости бренда за счет широкой аудитории болельщиков клуба.

ФК «Краснодар» стал единственным клубом РПЛ, передавшим право на название стадиона сторонней компании. Обычно нейминг закрепляется за корпоративными структурами, связанными с владельцами клубов.

ФК «Краснодар», основанный в 2008 году предпринимателем Сергеем Галицким, занимает в нынешнем сезоне первое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 55 очков после 25 туров. Домашняя арена клуба, открытая в 2016 году и вмещающая более 35 тыс. зрителей, обошлась владельцу более чем в 20 млрд руб.