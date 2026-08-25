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25.08.2026 в 16:30

Otvetdesign и Illan представят новый взгляд на мерч и брендинг на выставке IPSA 2026

С 27 по 28 августа пройдет главная профессиональная выставка промопродукции и рекламных технологий

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ОТВЕТ ООО | otvetdesign.ru
erid:2W5zFH7Vfz1

Компании OTVETDESIGN и Illan развивают новый взгляд на российский мерч — как на предметы с дополнительными релевантными смыслами и дизайном, опирающимся на правила брендинга. Они представят собственные разработки и расскажут о том, как брендинг и мерч помогают решать бизнес-задачи и превращать коллектив в команду.

Когда и где: с 27 по 28 августа, «Крокус Экспо», павильон 1, зал 4, стенд D30.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Сквозной темой стенда станет связь брендинга, мерча и искусства — как элементов единого подхода к поиску убедительных бренд-смыслов. Посетители смогут познакомиться с эксклюзивными разработками компании, обсудить актуальные задачи и вместе с командой Illan найти ответ на вопрос, нужен ли мерч только крупным компаниям или может быть инструментом для бизнеса любого масштаба.

Представители Otvetdesign будут лично общаться с посетителями выставки и рассказывать о подходе агентства.

Приглашаем профессионалов рынка посетить стенд D30, чтобы познакомиться с новыми разработками и увидеть, как предметы могут становиться носителями идей и смыслов.

Кроме того, управляющий партнер Сергей Пикус примет участие в деловой программе. Он расскажет о платформе оценки развития специалистов промоиндустрии и о том, как мерч стал брендингом.

Иллан OTVETDESIGN
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