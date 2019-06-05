Отмена роуминга вернула рост цен на мобильную связь

Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года: минимальный пакетный тариф за полгода в среднем увеличилась на 3%. Операторы отказываются от ценовых войн, так как им необходимо компенсировать выпадающие доходы в связи с отменой роуминга и увеличением НДС, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчёт Content Review.

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь с декабря 2018 года по май 2019 года выросла с 255 до 262 рублей в месяц. При этом данные Росстата говорят о еще большем росте (с 270,2 до 341,1 рублей). Повышение затронуло все регионы России. В число регионов с самой доступной связью кроме Москвы вошли также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Сахалинская и Магаданская области. Наименее доступна связь в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

На стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС с начала 2019 года, прекращение ценовых войн операторов в регионах, отмена внутрисетевого роуминга, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных клиентов, перечисляет руководитель Content Review Сергей Половников. Некоторые операторы «решили замаскировать повышение цен скидками», которые распространяются в первую очередь на новых клиентов, например, при оформлении новой сим-карты в салоне, что «требуется для повышения показателей».

Представитель «МегаФона» соглашается с данными отчета, связывая давление на стоимость услуг с инфляцией, финансовой нагрузкой, которую несет отрасль в связи с законодательными нововведениями, курсовыми колебаниями и НДС. В «Вымпелкоме», напротив, отмечают, что сейчас пошла вторая волна популяризации безлимитных тарифов и снижения цен на них, поэтому говорить о повышении средней стоимости не приходится. В условиях постоянно растущих объемов трафика и снижающейся цены мегабайта перед отраслью «как никогда остро стоит вопрос монетизации», отметил представитель оператора.