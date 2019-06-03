В России перестал действовать внутрисетевой роуминг

С 1 июня в России отменен внутрисетевой роуминг, сообщается на официальном сайте правительства Российской Федерации.

С 1 июня в правилах оказания услуг телефонной связи прописана отмена внутрисетевого роуминга, такое постановление 27 мая подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сотовые операторы, по его словам, перешли на новые стандарты практически с конца мая.

Законодательство также предписывает сделать бесплатными входящие вызовы на всей территории Российской Федерации, включая Крым. Заместитель председателя правительства Максим Акимов добавил, что там, где не действуют общероссийские операторы, работают местные, и они также подчиняются новым стандартам.

Дмитрий Медведев, премьер-министр правительства РФ: Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее. В XXI веке доступная связь с близкими во время командировок и отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь. Правила оказания услуг телефонной связи — это документ, который при заключении контракта с сотовым оператором предоставляется в первую очередь, и теперь в него будут включены эти изменения.

Акимов также напомнил, что с июня 2017 года был отменен роуминг между государствами-членами Европейского союза. А в данный момент более интенсивно проводится работа по поэтапной отмене роуминга между странами союза: Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.

Это долгий процесс, добавил зампред, который проводится с учетом того, чтобы не пострадали интересы российских сотовых операторов.