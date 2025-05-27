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27.05.2025 в 16:05

Доля отечественных вин на рынке России приближается к 60%

Представленность российских вин в рознице и общепите продолжает расти

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Доля российских вин в структуре продаж этой категории на внутреннем рынке составляет порядка 58%. Об этом сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина на Кавказском инвестиционном форуме. Ее слова приводит ТАСС.

«Сейчас по стране доля российского вина в общем объеме продаж составляет около 60%, 58% с чем-то. В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) то же самое, 58,5% — это доля продаж российских вин», — цитирует агентство Федину.

Рост представленности отечественных вин наблюдается в розничной торговле и заведениях общественного питания. Так, в супермаркетах доля российских вин превышает 20%, а в некоторых торговых сетях достигает 40−50%. По игристым винам доля варьируется от 30% в зависимости от региона и формата торговли.

Особенно активный рост показателей зафиксирован за первые четыре месяца текущего года. В СКФО доля российских вин в рознице и общепите превышает 30−40%, а драйвером этой динамики стала Республика Дагестан.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство игристых вин в России в январе-марте 2025 года увеличилось на 15,6% год к году.

Россия российские вина вина
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