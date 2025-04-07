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18+
07.04.2025 в 16:00

В России растет производство игристых вин

Более половины российских потребителей готовы выбирать локальную продукцию

Производство игристых вин в России в январе-марте 2025 года увеличилось на 15,6% год к году. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает «Прайм».

Всего за первый квартал было выпущено 3,685 млн декалитров игристых вин и 8,359 млн декалитров виноградных вин (рост составил 11,5% в годовом выражении). При этом по всем остальным видам алкогольной продукции отмечено снижение. В частности, выпуск плодового алкоголя сократился на 89,6%.

Согласно исследованию розничной сети SimpleWine, к началу апреля 2025 года около 54% российских потребителей проявляют интерес к вину отечественного производства. 73% респондентов уверены, что российские вина способны конкурировать с иностранными брендами.

Максимальная сумма, которую покупатели готовы заплатить за качественное российское вино, составляет 2,4 тыс. руб. за бутылку.

Рост интереса подтверждается и данными о продажах. По данным Simple, в которую входит SimpleWine, в первом квартале 2025 года продажи российских вин в ресторанах и гостиницах увеличились на 92% в натуральном выражении, в винотеках — на 57%, в розничных сетях — на 28%. По данным Luding Group, на февраль доля российского вина на рынке за год выросла на 3,13 процентного пункта (п.п.) и достигла 60,3%. Доля тихих вин увеличилась на 8,16 п. п., до 56,8%, игристых — снизилась всего на 0,72 п. п., до 71,5%.

По информации виноторговой компании Fort, продажи российских вин в феврале 2025 года выросли на 23% год к году, а доля локальной продукции в общем ассортименте достигла 16%. Эксперты отмечают, что препятствием для дальнейшего роста продаж отечественного вина может стать ограниченная сырьевая база и региональные антиалкогольные кампании.

Ранее сообщалось, что продажи алкогольной продукции в Вологодской области после введения ограничений на ее продажу снизились на 32% год к году. В регионе закрылись 227 алкомаркетов.

Россия Вино российские вина
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