От корпоративного голоса к человеческому: зачем ИТ-компаниям нужны амбассадоры

Для ИТ-компаний сегодня важно не только создавать сильные продукты, но и выстраивать доверие к ним на рынке. Все чаще эту задачу решают не бренд-медиа и не рекламные форматы, а люди, которые говорят от лица компании языком опыта и экспертизы. Почему амбассадоры становятся для технологического бизнеса стратегическим инструментом, Sostav рассказала директор по маркетингу GreenData Юлия Бусоргина.

Почему ИТ больше не может игнорировать амбассадоров

В мире высоких технологий, где каждый новый продукт — это не просто товар, а целая экосистема, доверие становится ключевым фактором. Когда дело касается принятия решения о покупке, важнее не сам продукт, а кто его предлагает. В этом контексте амбассадоры как стратегический инструмент становятся не просто полезными, а необходимыми.

Амбассадоры бренда — это те, кто не просто рекламируют продукт, а становятся его лицом и голосом. Особенно для технологичных компаний, где продукты сложны, а конкуренция за внимание и лояльность крайне высока. Как показало исследование Edelman Trust Barometer, 81% потребителей доверяют мнению реальных пользователей продукта.

Рынок ИТ-услуг и решений переживает серьезную трансформацию уже не первый год. Появляются новые игроки, а старые компании вынуждены постоянно адаптироваться, чтобы сохранить свою конкурентоспособность и позиции на рынке. Одним из таких решений становится привлечение амбассадоров: когда сотрудник, партнер или эксперт отрасли не просто говорит о продукте, а живет брендом и транслирует его ценности.

Амбассадор ≠ инфлюенсер-маркетинг: что именно мы продаем через людей

В мире маркетинга термин «амбассадор бренда» часто смешивают с понятием «инфлюенсера». Но если для многих сфер это синонимы, то для технологических компаний — это два совершенно разных подхода, с разными результатами и метриками. В чем же заключается различие, и почему амбассадоры в мире информационных технологий настолько важны?

1. Амбассадор = долговременная приверженность

Инфлюенсер может быть звездой одного дня, создавшей резонансный контент. Но амбассадор бренда — это человек, который готов переживать за продукт и верить в его ценности на протяжении долгого времени. Именно поэтому амбассадорские программы столь важны для ИТ-компаний, где каждый продукт может требовать длительного внедрения, обучения и адаптации.

2. Амбассадор как эксперт

Для технологичных брендов это особенно актуально. Продукты, как правило, сложны, и для потребителей крайне важно получать не просто мнение «звезды», а информацию от профессионала, того, кто в теме, кто понимает продукт и его особенности. По данным Kantar, 73% опрошенных считают, что они больше доверяют мнению людей, имеющих экспертный опыт в области технологий, чем популярным личностям.

3. Долгосрочное влияние на восприятие бренда

Амбассадоры для технологических компаний создают глубокие эмоциональные связи с брендом, потому что они передают ценности компании через личный опыт. Это не одноразовая акция, а работа по созданию аутентичного образа бренда. В отличие от инфлюенсеров, которые могут работать с десятками разных компаний, амбассадоры формируют долгосрочные отношения с аудиторией и вызывают глубокое доверие, тем самым взращивая NPS и способствуя снижению CAC.

4. Почему для ИТ-компаний важно доверие, а не просто охваты

Когда речь идет о технологическом бренде, заказчик часто имеет дело не с простым продуктом, а с комплексным решением, требующим высокой квалификации и доверия. Например, в B2B-сегменте для принятия решения о покупке ПО или облачных решений компании часто необходимы не только технические характеристики, но и отзывы тех, кто уже использует эти технологии. В таких случаях экспертность и надежность амбассадора являются решающими факторами.

5. Эмоциональная приверженность вместо маркетинговых заявлений

Для ИТ-компаний важно, чтобы их амбассадоры не просто «продавали», а создавали эмоциональную связь с продуктом и ценностями компании. Это особенно важно для привлечения экспертов и формирования позитивного имиджа на рынке. Программы амбассадоров среди сотрудников не только усиливают репутацию бренда, но и позволяют строить образ работодателя, который активно делится позитивным опытом работы в компании.

Таким образом, отличие амбассадора от инфлюенсера для технологических компаний заключается в долгосрочности, экспертности и доверии, которые невозможно создать за одну рекламную акцию. Амбассадор — это не просто лицо компании, это проводник ценностей бренда в мире высоких технологий, создающий более человечное восприятие сложных продуктов.

ИТ выигрывает от сотрудничества с амбассадорами больше других отраслей

Амбассадор становится особенно ценным именно для технологических компаний не случайно. В ИТ-компаниях, работающих в B2B-сегменте, покупатели принимают решения не только на основе технических характеристик, но и на основе доверия к вендору, его экспертности и репутации. Поэтому сильные, достоверные голоса внутри и вокруг компании, будь то сотрудники или отраслевые эксперты, формируют восприятие бренда гораздо эффективнее, чем традиционные рекламные объявления.

В B2B-маркетинге влияние сотрудников как штатных амбассадоров настолько велико, что эксперты отмечают явный сдвиг от традиционных корпоративных каналов к человеку в центре коммуникации. Публикации сотрудников получают большую видимость и более позитивную реакцию, поскольку социальные сети предпочитают персональные посты корпоративным страничкам.

Еще один убедительный аргумент в пользу амбассадоров — это рост охвата контента. Когда сотрудники делятся материалами компании через свои социальные сети, их совокупная аудитория часто значительно превосходит аудиторию официальных каналов. Так, бренд получает доступ к новым сегментам рынка без дополнительной рекламы.

Согласны с этим и маркетологи: исследования показывают, что сотрудники, действующие как амбассадоры, получают гораздо более высокий уровень внимания и доверия, чем официальные корпоративные каналы. Контент, которым делятся сотрудники, получает до 8 раз больше вовлеченности, чем официальные сообщения компании, что говорит о более глубоком взаимодействии с аудиторией в социальных сетях и профессиональных сообществах.

Кроме того, 92% B2B-клиентов доверяют рекомендациям сотрудников и других клиентов больше, чем традиционной рекламе, что отражает важность доверительных коммуникаций в высокотехнологичных сегментах.

Наконец, такие программы также помогают укреплять внутреннюю культуру компаний, что отражается в привлекательности бренда как работодателя — факторе, критическом для ИТ-компаний, борющихся за таланты. Сильный внутренний амбассадор способствует лучшей вовлеченности сотрудников, повышает уровень участия команды во внутренних инициативах и тем самым усиливает корпоративный капитал бренда в долгосрочной перспективе.

Какие ИТ-компании системно используют амбассадоров

Амбассадор как часть стратегии крупнейших игроков на рынке

Несмотря на то что сотрудничество с амбассадорами стало популярным инструментом маркетинга, не все компании используют его одинаково эффективно. В ИТ-сфере, где есть своя специфика (сложные решения, высокие ставки и высокая конкуренция), амбассадоры становятся важной частью общей стратегии, способной продвигать бренд и увеличивать вовлеченность как среди клиентов, так и среди сотрудников.

Амбассадоры среди сотрудников для повышения вовлеченности и осведомленности

В России компании, такие как Yandex и VK, активно примвлекают амбассадоров. Программы внутреннего «амбассадоринга» в этих компаниях активно развиваются и показывают положительные результаты. По данным HH.ru, использование этих программ увеличивает осведомленность о новых продуктах на 30%, а вовлеченность сотрудников, в свою очередь, возрастает на 18%.

Для Yandex и VK программы амбассадоров — это не только способ увеличить узнаваемость бренда, но и усилить корпоративную культуру, привлекая внимание к ценностям компании и улучшая внутреннее взаимодействие.

За пределами сотрудников: программы амбассадоров среди клиентов

Некоторые компании также начинают активно использовать клиентов в качестве амбассадоров. Программа, ориентированная на клиентских амбассадоров, помогает не только повысить лояльность текущих пользователей, но и расширить аудиторию за счет реальных кейсов. Примером такого подхода является работа Salesforce, которая активно использует как сотрудников, так и клиентов в рамках программ, направленных на расширение клиентской базы и укрепление доверия к бренду. Эти программы позволяют глубже проникнуть в B2B-рынок, где для принятия решения о сотрудничестве важен не только продукт, но и отзывы реальных пользователей.

Так, амбассадоры в ИТ все чаще выходит за рамки имиджевой активности и становится частью маркетинговой стратегии. Но вместе с этим меняется и фокус: недостаточно видеть в амбассадорах источник доверия и охвата, нужно понимать, как измерять их влияние, какие KPI действительно работают и как выстраивать правила игры между личным голосом амбассадора и интересами бренда.