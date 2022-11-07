Основы брендбилдинга в 2022 году: о чём будут говорить эксперты на НРФ'6

Когда внешняя среда на рынке не отличается стабильностью, необходимо рационально планировать возможные коммуникационные решения. Как построить успешный бренд? Как не совершить просчётов в продвижении и какие каналы приносят наибольшую эффективность сегодня? 10−11 ноября эксперты деловой программы НРФ'6 расскажут о правильном использовании тенденций в поведении потребителей и применении инструментов, которые способны монетизировать активы компании.

Что определяет успешный бренд сегодня и в глобальной перспективе

При построении бренда в первую очередь важно сформировать его суть и миссию, которая будет определять его видение. В своей операционной деятельности компания должна опираться на основные ценности бренда. Именно такому бизнесу потребители и сотрудники будут доверять.

Сейчас HR-коммуникации обретают огромное значение: сплоченная команда сотрудников успешно адаптируется под кризисные реалии. В управленческом контексте пришло время, когда нет чёткой уверенности в том, что любое решение может привести к результату. Лидерство компании на рынке формируется только при условии того,что HR и ключевые сотрудники осознают свою принадлежность к сильному корпоративному бренду. В этом году участники НРФ'6 проанализируют трансформацию во внутренних коммуникациях на фоне глобальных изменений, а также ответят на важный вопрос: как HR, маркетинг и руководители могут построить сильный бренд?

Задачи бизнеса не ограничиваются отлаженной системой ежедневных коммуникаций. Современную компанию можно воспринимать в том числе и через её влияние на социальную среду, в которой она существует. Концепция ESG активно переходила в систему ценностей отечественных брендов и рекламодателей благодаря международным компаниям. Сами идеи устойчивого развития по-прежнему остаются актуальными, но какое место сейчас они занимают в практике российского бизнеса? Об этом на НРФ'6 расскажут:

Модераторы: Владлен Заморский (Better, OKKAM (ex dentsu Russia) ) и Дмитрий Крапивницкий (OMNIMIX), сопредседатели комитета АРИР по устойчивому развитию;

) и Дмитрий Крапивницкий (OMNIMIX), сопредседатели комитета АРИР по устойчивому развитию; Григорий Новиков (АНО «Национальные приоритеты»);

Василий Лексин ( Авито );

); Алина Лебедева ( VK , «Добро Mail.ru»);

, «Добро Mail.ru»); Кирилл Лукашук (НКР, РБК);

Анастасия Перевозникова («Собиратор»);

Илья Шаров ( Яндекс , «Помощь рядом»).

Они обсудят ESG-коммуникации, их влияние на повестку и стратегии бизнеса в 2022 году.

Механизмы эффективных бренд-коммуникаций

Изменившийся бизнес-контекст оказывает влияние на основные процессы рекламной коммуникации брендов. Обзор актуальных инсайтов для адаптации к новым условиям, основных возможностей и практик в потребительском поле для участников НРФ'6 проведут:

Айда Кочумова (Telegate);

Андрей Бояринов (MediaHills);

Елена Певень («Май-фудс»);

Александр Папков (Media Direction Group);

Илья Куценко (Media Direction Group);

Евгения Лысенко (OMD Media Direction);

Михаил Суханов (OMD Media Direction).

Технологии существенно меняют представление о подходах продвижения: нейросети интегрируются в коммуникации, а синергия диджитала и креатива создает дополнительный маркетинговый эффект. Специальная сессия международного московского фестиваля рекламы Red Apple посвящена тому, как при помощи инноваций генерировать запоминающиеся и яркие рекламные кампании. Как технологии влияют на творческие решения агентств и рекламодателей, расскажут:

Модератор: Алексей Парфун ( Agenda Media Group );

); Елизавета Тринич ( СберМаркетинг );

); Рубен Оганесян ( МЕДИА1 );

); Сергей Наумов ( Russ Outdoor );

); Илья Свистухин (Realweb);

Илья Лопухов (Realweb);

Елизавета Калинина (OMD AMS).

Актуальные методы и инструменты коммуникации с целевыми аудиториями будут представлены в рамках авторской сессии Национальной премии бизнес коммуникаций (НПБК). Меняющийся контекст и нестабильность осложняют взаимодействие бренда и потребителя. О новой политике медиаразмещений с использованием новых и возрождающихся каналов коммуникаций, которых должны придерживаться специалисты в стратегиях продвижения расскажут:

Модератор: Дмитрий Озман (Forbes Russia);

Татьяна Гура ( МегаФон );

); Дарья Грищенко (Media Instinct Group);

Наталья Жестарева («Sибирская коллекция»);

Евгения Лысенко (OMD Media Direction);

Ян Хоменко ( OMD OM Group ) и другие участники.

Сейчас медиаплощадки выступают не только посредником между бизнесом и потребителями, а являются важными звеньями в системе построения отношений между двумя сторонами. Авторская панель РБК на НРФ'6 направлена на то, чтобы рассказать о главных особенностях бренд-билдинга и коммуникациях в период рецессии, а также как прокачать имидж компании.

Сессия «Спонсорство — лучший друг бренда» на протяжении пяти лет существует в программе НРФ. С 2017 года эксперты наблюдают кратный рост спонсорских активаций, создают новые инструменты и формируют доказательную базу эффективности как для развивающихся, так и успешных компаний. На НРФ'6 наиболее эффективные рекламные интеграции в видеоконтент обсудят:

Модераторы: Екатерина Веселкова и Алина Ефимова, Сейлз-хаус «Газпром-медиа» ;

; Ольга Корабельникова (FUSE Media Direction Group);

Антон Савельев ( ЭВЕРЕСТ );

); Сергей Богданов («Медиа1»);

Юлия Суворова ( Havas Media (Россия) , группа АДВ );

, группа ); Антон Белашов (OMD Fuse);

Денис Сотников («Матч ТВ»);

Оксана Трофимова ( Пятёрочка );

); Светлана Попова (Kantar) и другие приглашённые эксперты.

Секреты адаптации от рекламодателей

Чтобы российский рынок рекламы мог продолжать свое успешное функционирование, в этом году ориентация на локальные стратегии ведения бизнеса и импортозамещение станут определяющими направлениями выступлений экспертов форума.

Темпы жилищного строительства в 2022 году не снижаются, поэтому главная задача застройщиков связана с обеспечением спроса. Как активность девелоперов проявляется на рекламном рынке? Эксперты последовательно обсудят все важные изменения за год, чтобы обменяться опытом и обозначить новые возможности для рекламодателей и агентств. В сессии «Девелопер-маркетинг: акцент на эффективность» примут участие:

Модератор: Алена Шевченко («РБК Недвижимость»);

Сергей Оленюк (United Partners, Media Instinct Group);

Александр Веселов («Кортрос»);

Борис Пешняк (Russ Outdoor);

Дмитрий Доник (РА «Восход»);

Леван Тодуа («СберМаркетинг»).

Несмотря на нарушение в логистических цепочках и приостановку деятельности международных фармацевтических компаний, фарм-бренды всё же нарастили объемы рынка. Остаётся открытым вопрос: кому брать на себя лидирующую роль в системе продаж — компании-производителю, дистрибьютору, аптечной сети или рекламному агентству? Заметные изменения произошли в медиапланировании. По последним данным, бюджеты крупного фармацевтического бизнеса на рекламу сократились. При этом бренды заинтересованы в присутствии на цифровых полках, где есть свои сложности в получении прибыли. Что ждет рынок фармкоммуникаций? Кто побеждает в игре по новым правилам? Об этом расскажут: