Основы брендбилдинга в 2022 году: о чём будут говорить эксперты на НРФ'6

Когда внешняя среда на рынке не отличается стабильностью, необходимо рационально планировать возможные коммуникационные решения. Как построить успешный бренд? Как не совершить просчётов в продвижении и какие каналы приносят наибольшую эффективность сегодня? 10−11 ноября эксперты деловой программы НРФ'6 расскажут о правильном использовании тенденций в поведении потребителей и применении инструментов, которые способны монетизировать активы компании.
Что определяет успешный бренд сегодня и в глобальной перспективе
При построении бренда в первую очередь важно сформировать его суть и миссию, которая будет определять его видение. В своей операционной деятельности компания должна опираться на основные ценности бренда. Именно такому бизнесу потребители и сотрудники будут доверять.
Сейчас HR-коммуникации обретают огромное значение: сплоченная команда сотрудников успешно адаптируется под кризисные реалии. В управленческом контексте пришло время, когда нет чёткой уверенности в том, что любое решение может привести к результату. Лидерство компании на рынке формируется только при условии того,что HR и ключевые сотрудники осознают свою принадлежность к сильному корпоративному бренду. В этом году участники НРФ'6 проанализируют трансформацию во внутренних коммуникациях на фоне глобальных изменений, а также ответят на важный вопрос: как HR, маркетинг и руководители могут построить сильный бренд?
Задачи бизнеса не ограничиваются отлаженной системой ежедневных коммуникаций. Современную компанию можно воспринимать в том числе и через её влияние на социальную среду, в которой она существует. Концепция ESG активно переходила в систему ценностей отечественных брендов и рекламодателей благодаря международным компаниям. Сами идеи устойчивого развития по-прежнему остаются актуальными, но какое место сейчас они занимают в практике российского бизнеса? Об этом на НРФ'6 расскажут:
- Модераторы: Владлен Заморский (Better, OKKAM (ex dentsu Russia) ) и Дмитрий Крапивницкий (OMNIMIX), сопредседатели комитета АРИР по устойчивому развитию;
- Григорий Новиков (АНО «Национальные приоритеты»);
- Василий Лексин ( Авито );
- Алина Лебедева ( VK , «Добро Mail.ru»);
- Кирилл Лукашук (НКР, РБК);
- Анастасия Перевозникова («Собиратор»);
- Илья Шаров ( Яндекс , «Помощь рядом»).
Они обсудят ESG-коммуникации, их влияние на повестку и стратегии бизнеса в 2022 году.
Механизмы эффективных бренд-коммуникаций
Изменившийся бизнес-контекст оказывает влияние на основные процессы рекламной коммуникации брендов. Обзор актуальных инсайтов для адаптации к новым условиям, основных возможностей и практик в потребительском поле для участников НРФ'6 проведут:
- Айда Кочумова (Telegate);
- Андрей Бояринов (MediaHills);
- Елена Певень («Май-фудс»);
- Александр Папков (Media Direction Group);
- Илья Куценко (Media Direction Group);
- Евгения Лысенко (OMD Media Direction);
- Михаил Суханов (OMD Media Direction).
Технологии существенно меняют представление о подходах продвижения: нейросети интегрируются в коммуникации, а синергия диджитала и креатива создает дополнительный маркетинговый эффект. Специальная сессия международного московского фестиваля рекламы Red Apple посвящена тому, как при помощи инноваций генерировать запоминающиеся и яркие рекламные кампании. Как технологии влияют на творческие решения агентств и рекламодателей, расскажут:
- Модератор: Алексей Парфун ( Agenda Media Group );
- Елизавета Тринич ( СберМаркетинг );
- Рубен Оганесян ( МЕДИА1 );
- Сергей Наумов ( Russ Outdoor );
- Илья Свистухин (Realweb);
- Илья Лопухов (Realweb);
- Елизавета Калинина (OMD AMS).
Актуальные методы и инструменты коммуникации с целевыми аудиториями будут представлены в рамках авторской сессии Национальной премии бизнес коммуникаций (НПБК). Меняющийся контекст и нестабильность осложняют взаимодействие бренда и потребителя. О новой политике медиаразмещений с использованием новых и возрождающихся каналов коммуникаций, которых должны придерживаться специалисты в стратегиях продвижения расскажут:
- Модератор: Дмитрий Озман (Forbes Russia);
- Татьяна Гура ( МегаФон );
- Дарья Грищенко (Media Instinct Group);
- Наталья Жестарева («Sибирская коллекция»);
- Евгения Лысенко (OMD Media Direction);
- Ян Хоменко ( OMD OM Group ) и другие участники.
Сейчас медиаплощадки выступают не только посредником между бизнесом и потребителями, а являются важными звеньями в системе построения отношений между двумя сторонами. Авторская панель РБК на НРФ'6 направлена на то, чтобы рассказать о главных особенностях бренд-билдинга и коммуникациях в период рецессии, а также как прокачать имидж компании.
Сессия «Спонсорство — лучший друг бренда» на протяжении пяти лет существует в программе НРФ. С 2017 года эксперты наблюдают кратный рост спонсорских активаций, создают новые инструменты и формируют доказательную базу эффективности как для развивающихся, так и успешных компаний. На НРФ'6 наиболее эффективные рекламные интеграции в видеоконтент обсудят:
- Модераторы: Екатерина Веселкова и Алина Ефимова, Сейлз-хаус «Газпром-медиа» ;
- Ольга Корабельникова (FUSE Media Direction Group);
- Антон Савельев ( ЭВЕРЕСТ );
- Сергей Богданов («Медиа1»);
- Юлия Суворова ( Havas Media (Россия) , группа АДВ );
- Антон Белашов (OMD Fuse);
- Денис Сотников («Матч ТВ»);
- Оксана Трофимова ( Пятёрочка );
- Светлана Попова (Kantar) и другие приглашённые эксперты.
Секреты адаптации от рекламодателей
Чтобы российский рынок рекламы мог продолжать свое успешное функционирование, в этом году ориентация на локальные стратегии ведения бизнеса и импортозамещение станут определяющими направлениями выступлений экспертов форума.
Темпы жилищного строительства в 2022 году не снижаются, поэтому главная задача застройщиков связана с обеспечением спроса. Как активность девелоперов проявляется на рекламном рынке? Эксперты последовательно обсудят все важные изменения за год, чтобы обменяться опытом и обозначить новые возможности для рекламодателей и агентств. В сессии «Девелопер-маркетинг: акцент на эффективность» примут участие:
- Модератор: Алена Шевченко («РБК Недвижимость»);
- Сергей Оленюк (United Partners, Media Instinct Group);
- Александр Веселов («Кортрос»);
- Борис Пешняк (Russ Outdoor);
- Дмитрий Доник (РА «Восход»);
- Леван Тодуа («СберМаркетинг»).
Несмотря на нарушение в логистических цепочках и приостановку деятельности международных фармацевтических компаний, фарм-бренды всё же нарастили объемы рынка. Остаётся открытым вопрос: кому брать на себя лидирующую роль в системе продаж — компании-производителю, дистрибьютору, аптечной сети или рекламному агентству? Заметные изменения произошли в медиапланировании. По последним данным, бюджеты крупного фармацевтического бизнеса на рекламу сократились. При этом бренды заинтересованы в присутствии на цифровых полках, где есть свои сложности в получении прибыли. Что ждет рынок фармкоммуникаций? Кто побеждает в игре по новым правилам? Об этом расскажут:
- Ирина Романова (PHD Russia);
- Карина Оганджанян (Twiga CG);
- Игорь Борисенко («Петровакс Фарм»);
- Илья Оськин (Media Instinct Group);
- Наталья Паршикова («Сбер Еаптека»);
- Снежана Черногорцева («Валента Фарм»);
- Артур Валиев («Сан Фарма» рынков Евразии) и другие специалисты данного направления.