НРФ’6: от оценки изменений отрасли к обновленной структуре цифровой рекламы

Поиск доступных и новых инструментов, уход зарубежных рекламодателей и технологических игроков стали вызовами для многих участников рекламного рынка. Ресурсы бизнеса в решении индустриально-технологических проблем и основные стратегии игроков в изменившихся условиях будут представлены на Шестом национальном рекламном форуме (НРФ'6) с 10 по11 ноября. Деловая программа Форума охватывает широкий спектр вопросов, в том числе направленных на оценку развития интерактивной рекламы. Организаторы форума поделились с Sostav подробностями программы.

Работа с данными в условиях нового государственного регулирования

Влияние закона о маркировке интернет-рекламы на систему размещения креативов и работу с серьезным массивом данных привело к необходимости модернизации технологических процессов и устранению проблемных точек с минимальными затратами для бизнеса.

Под эгидой Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) специальная сессия объединит представителей агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей для обсуждения возникших вызовов и изменений. Дискуссия экспертов включает разбор важных практических вопросов для индустрии, среди которых сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. На площадке НРФ'6 игроки рынка узнают о методах адаптации к изменениям на законодательном уровне в режиме реального времени через объективную оценку высококвалифицированных экспертов.

Создание Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР) привело к увеличению нагрузки на медиакоммуникационную отрасль и дальнейшим изменениям в работе с информацией. Также появилась обязанность передавать сведения обо всех рекламных кампаниях. В связи с этим эффективная работа с данными является основным драйвером для формирования успешной бизнес-модели игроков рынка в текущих условиях.



Новые тенденции и подходы работы с данными и программатик станут фокусом внимания представителей ОРД, вендоров, рекламных групп, брендов и площадок на большой сессии Big data & programmatic. Модерировать дискуссию будут Анжела Федорченко (Weborama) и Александр Папков (Media Direction Group), вице-президенты АРИР.

Среди подтвержденных экспертов:

Анатолий Новожилов ( Platforma )

) Екатерина Макаренкова (Getintent)

Вячеслав Кан ( Gallery )

) Дмитрий Федосеев ( Hybrid )

) Александра Клюева ( OMD OM Group )

) Николай Мельников (МедиаСкаут)

Виктор Митюнин (ПАО «Вымпелком»)

Анастасия Фомина (OZON)

Екатерина Кучерова (Valenta)

Анна Добрянская (АНО «Национальные приоритеты»)

Елена Нечаева («Мегафон»)

Качество рекламных инструментов, инвентаря и технологий

Агентства, технологические площадки и рекламодатели по-своему анализируют произошедшие изменения на рынке, формируя новые подходы и стратегии продвижения. По мнению модератора сессии «Новый взгляд на известные рекламные каналы» руководителя по развитию продукта директ-маркетинга «Почты России» Романа Кобозева, индустрия находится «в кризисе эффективности»: когда бенчмарки в програматик обрушились из-за ухода зарубежных игроков, а мобильная реклама потеряла позиции после ограничений со стороны вендоров. Участники рынка вернулись в ситуацию 2015-го года, когда нужно искать эффективные каналы коммуникации заново. Анастасия Беккер (Media Instinct Group), Данил Першин (ЕМГ), Даниил Рязанцев (сейлз-хаус «Газпром-медиа»), Алла Хечумова (Independent Media), а также представитель сети кинотеатров КАРО и другие приглашенные эксперты предлагают по-новому посмотреть на доступные рекламные инструменты и выявить критерии эффективного медиа-сплита в условиях поиска качественных российских технологий.

Финансирование в martech-стартапы

На фоне экономического спада затруднено финансирование в martech-стартапы, предлагающие оригинальные решения на рекламном рынке. Новые направления маркетинговых инструментов и источники инвестирования для отечественных технологических разработок будут рассмотрены во время дискуссионной панели о перспективах развития MarTech-рынка в изоляции участниками:

Сергеем Ефимовым (Почта России, АКАР)

Иваном Парышевым (AstraLab, АРИР)

Юлией Грейс (PHD)

Еленой Коршак («ОККАМ», Garden)

Мариной Сурыгиной ( Gallery )

) Анной Ветринской ( СберМаркетинг )

) Антоном Афанасьевым (X5 ID)

Юрием Самойленко (Volkswagen)

Проблемные точки в мобильной рекламе

Импортозамещение на рекламном рынке происходит активными темпами, в том числе и в мобильной рекламе. Подходы к созданию и адаптации креативов, а также интерактивные механики претерпели изменения на фоне трансформации инвентаря и инструментария. Изменилась ли роль мобайла в диджитал стратегиях брендов, если потребление мобильного контента не снижается?

В деловую программу НРФ'6 включена сессия Mobile Ad, где эксперты обратят внимание на проблемные точки сегмента мобильной рекламы и их преодоление для более эффективного решения бизнес-задач в ближайшей перспективе. Участники обозначат прогнозы и тенденции развития рынка на 2023 год. Модератор — Михаил Цуприков, председатель комитета АРИР по Mobile ad.

Участники:

Алексей Крупенин (сейлз-хаус «Газпром-медиа»)

Максим Погребняк (OZON)

Ульяна Кирпичева ( СберМаркетинг )

) Руслан Осин ( VK )

) Дмитрий Мирошниченко (Go Ahead)

Ольга Липовских (Лента Онлайн)

Новые метрики оценки эффективности видео, изменения в смотрении и качестве контента обсудят участники сессии Digital Video. Актуальные изменения в сегменте нашли свое отражение в новой карте Digital Video от комитета АРИР по Digital Video, которая будет представлена в дни проведения деловой программы НРФ'6. Модератор: Андрей Григорьев, сопредседатель комитета АРИР по диджитал видео.

Участники:

Виктория Радецкая (Digital Alliance)

Алексей Филия (сейлз-хаус «Газпром-медиа»)

Анастасия Победоносцева («СберМаркетинг»)

Виктория Одинцова ( Яндекс )

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК

Официальная площадка: Кинотеатр КАРО 11 Октябрь