НРФ'6: спикеры сессии Red Apple обсудят креатив и новые технологии

11 ноября в рамках шестого Национального рекламного форума (НРФ) состоится сессия «Креатив и новые технологии» при поддержке Московского международного фестиваля рекламы Red Apple. В рамках неё спикеры обсудят особенности диджитал-креатива в современном мире — как он влияет на рекламный бизнес и технологии, а также интегрируется в новшества и использует нейросети.

Сессия «Креатив и новые технологии» пройдёт 11 ноября в киноцентре «Октябрь» с 15:20 до 16:50 в зале № 6.

Модератором сессии выступит Алексей Парфун, CEO Agenda Media Group и вице-президент АКАР. Он представит кейсы использования нейросетей в креативе, а также расскажет о динамике развития и потенциале использования технологии в бизнесе. Кроме того, на дискуссии поднимутся вопросы применения законодательной базы к ИИ-контенту.

Алексей Парфун, CEO Agenda Media Group : Мы живём в той реальности, когда у нас есть абсолютно всё, а все вокруг стараются придумать что-то новое. Помогают новые технологии, в том числе и нейросети. И это новая, усовершенствованная ветка креатива.

Спикерами сессии станут представители разных сфер медиаиндустрии — от наружной рекламы до стратегии и контента:

Рубен Оганесян, директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу МЕДИА1 , посвятит своё выступление не только креативным инновациям, но и расскажет о правильных инвестициях в нишу креативных технологий;

, посвятит своё выступление не только креативным инновациям, но и расскажет о правильных инвестициях в нишу креативных технологий; Сергей Наумов, директор по маркетингу Russ Outdoor , выступит с темой «Запомниться с одного взгляда. Как наружная реклама может удивлять»;

, выступит с темой «Запомниться с одного взгляда. Как наружная реклама может удивлять»; Елизавета Тринич, директор департамента креативных разработок и контента СберМаркетинг , расскажет о технологиях в имиджевых проектах на конкретном примере.

, расскажет о технологиях в имиджевых проектах на конкретном примере. Елизавета Калинина, Digital Group Account Director агентства OMD AMS, рассмотрит технологии мониторинга креативов.

Илья Свистухин, директор по стратегии Realweb, и Илья Лопухов, Chief Creative officer Realweb в формате онлайн обсудят нейросети, метавселенные, блокчейн и дипфейки.

Московский международный фестиваль рекламы Red Apple 2022 продолжает приём креативных, маркетинговых и медиаработ для участия в конкурсе. Подача заявок продлится до 13 января 2023 года.