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НРФ'6: спикеры сессии Red Apple обсудят креатив и новые технологии

Эти и другие тренды обсудят эксперты рекламной индустрии

08.11.2022 3

11 ноября в рамках шестого Национального рекламного форума (НРФ) состоится сессия «Креатив и новые технологии» при поддержке Московского международного фестиваля рекламы Red Apple. В рамках неё спикеры обсудят особенности диджитал-креатива в современном мире — как он влияет на рекламный бизнес и технологии, а также интегрируется в новшества и использует нейросети.

    Сессия «Креатив и новые технологии» пройдёт 11 ноября в киноцентре «Октябрь» с 15:20 до 16:50 в зале № 6.

    Модератором сессии выступит Алексей Парфун, CEO Agenda Media Group и вице-президент АКАР. Он представит кейсы использования нейросетей в креативе, а также расскажет о динамике развития и потенциале использования технологии в бизнесе. Кроме того, на дискуссии поднимутся вопросы применения законодательной базы к ИИ-контенту.

    Алексей Парфун, CEO Agenda Media Group :

    Мы живём в той реальности, когда у нас есть абсолютно всё, а все вокруг стараются придумать что-то новое.

    Помогают новые технологии, в том числе и нейросети. И это новая, усовершенствованная ветка креатива.

    Спикерами сессии станут представители разных сфер медиаиндустрии — от наружной рекламы до стратегии и контента:

    • Рубен Оганесян, директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу МЕДИА1, посвятит своё выступление не только креативным инновациям, но и расскажет о правильных инвестициях в нишу креативных технологий;
    • Сергей Наумов, директор по маркетингу Russ Outdoor , выступит с темой «Запомниться с одного взгляда. Как наружная реклама может удивлять»;
    • Елизавета Тринич, директор департамента креативных разработок и контента СберМаркетинг , расскажет о технологиях в имиджевых проектах на конкретном примере.
    • Елизавета Калинина, Digital Group Account Director агентства OMD AMS, рассмотрит технологии мониторинга креативов.
    • Илья Свистухин, директор по стратегии Realweb, и Илья Лопухов, Chief Creative officer Realweb в формате онлайн обсудят нейросети, метавселенные, блокчейн и дипфейки.

    Московский международный фестиваль рекламы Red Apple 2022 продолжает приём креативных, маркетинговых и медиаработ для участия в конкурсе. Подача заявок продлится до 13 января 2023 года.

    Партнёрский материал
    ММФР ООО | festival.ru
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