На НРФ’6 обсудят будущее национальных компаний и место рекламы в экономике страны

Новая реальность вносит существенные корректировки в измерения рынка, которые должны повлиять на общий ход планирования рекламных кампаний и бренд-коммуникаций. Оргкомитет Национального рекламного форума (НРФ) представляет стратегические сессии, которые начнут деловую программу 10 и 11 ноября.

Открытие НРФ'6: место рекламы в экономике страны

Фокус российского бизнеса сейчас направлен на развитие собственных технологий, товаропроизводителей, а также поиск внутренних альтернативных ресурсов. Компании проходят серьезные этапы трансформации, чтобы оставаться в деловой повестке: от локализации активов к созданию новых компаний, которые должны закрыть ключевые потребности как B2С, так и B2B-аудитории.

Рекламные группы, бренды, медиахолдинги, исследовательские компании, технологические площадки и платформы представят как анализ сегодняшнего состояния рынка, так и последующие сценарии развития отрасли:

Как происходит трансформация российского бизнеса?

Что могут предложить медиахолдинги с их каналами и VOD-платформами на замену ушедшим площадкам по дистрибуции и монетизации контента?

Что способствует развитию агентств в 2022 году?

Как складываются коммуникации брендов в неустойчивой бизнес-реальности?

Участники первой стратегической сессии НРФ'6:

«Нельзя отрицать, что внешние технологические санкции наложили свой отпечаток на работу рекламного бизнеса в этом году. Однако, проведение нашего Форума вселяет оптимизм», — комментирует Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР и модератор одной из стратегических сессий. «Несмотря на разноплановость состава спикеров, все выступления сосредоточены на поиск ответов, которые волнуют индустрию сегодня», — подчеркивает Смоляков.

Вторая стратегическая сессия НРФ'6: реклама в цифровом контуре

За последний год существенно выросло количество угроз и вызовов, препятствующие линейному развитию диджитал коммуникаций: уход зарубежных поставщиков, блокировка социальных сетей, утечка персональных аудиторных данных, сокращение инструментов и другие. Сразу несколько авторитетных ассоциаций — АКАР, АРИР, РАЭК и АНО «Цифровая экономика» — решили объединиться и организовать большую стратегическую сессию второго дня НРФ'6 для поиска решений этих проблем.

«На стратегической сессии мы собрали представителей крупнейших Российских компаний, которые сейчас формируют ландшафт интерактивной рекла. Мы планируем «сверить часы» лидеров индустрии и сформировать актуальные послания всем заинтересованным сторонам рынка интерактивных коммуникаций», — комментирует подготовку к большой дискуссии Борис Омельницкий, президент АРИР.

Дискуссия стратегической сессии второго дня НРФ'6 будет состоять из нескольких частей.

В первую очередь спикеры обсудят общие тенденции и прогнозы развития рынка цифровой рекламы. Изменение потребительских привычек повлекли трансформацию подходов рекламодателей к продвижению, а уход зарубежных технологических компаний стал толчком к появлению новых драйверов индустрии цифровой рекламы.

«Текущие преобразования в индустрии определяют дальнейшее развитие бизнеса, рекламный рынок находится в завершающей стадии трансформации», — рассказывает Артем Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-Медиа». «Минувшие события запустили изменения в первую очередь в диджитал-сегменте, а также призвали к глобальным изменениям отечественный AdTech. Мы, как сейлз-хаус, сфокусированы на дальнейшем развитии цифровой инфраструктуры рекламного рынка, а также на повышении доходности активов».

Среди подтвержденных экспертов:

Модераторы: Борис Омельницкий, президент АРИР и Сергей Плуготаренко, Генеральный директор АНО "Цифровая экономика";

Карен Казарян, Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика»;

Ирина Алексеева, Коммерческий директор VK ;

; Андрей Цыпер, Исполнительный директор по медиа Rambler&Co;

Артем Пуликов, Заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-медиа»;

Виктория Кинаш, Директор по работе с агентствами в « Яндекс »;

« »; Дмитрий Карманов, Директор по партнерствам и продуктовой стратегии Digital Alliance;

Марина Сурыгина, Директор департамента стратегии и маркетинга Gallery ;

; Елена Бушева, Head of Media OZON;

Михаил Ярцев, Директор по маркетингу торговой сети « Пятёрочка ».

Во второй части стратегической дискуссии эксперты рассмотрят сразу несколько важных вопросов, которые затрагивают проблемы импортозамещения иностранных рекламных инструментов и технологий, а также развитие рынка аналитических продуктов. В партнерстве с IT-сектором рекламный бизнес может стать более устойчивым и экономически эффективным именно поэтому в блок дискуссионных вопросов включено обсуждение роли интернет-рекламы в структуре деятельности АНО «Цифровая экономика».

«АНО “Цифровая экономика” выступает партнером стратегической сессии НРФ, потому что мы понимаем важность и актуальность обсуждаемой темы — сегодня рекламный рынок продолжает оставаться одним из самых перспективных. Вклад сегмента маркетинга и рекламы в экономику Рунета составляет более 432 млрд. рублей. В конце 2021 года мы констатировали, что рекламный рынок практически полностью восстановился после пандемии. Однако, в 2022 году мы все столкнулись с новыми вызовами, окунулись в новою реальность. Уверен, наша сессия на НРФ позволит максимально подробно обсудить, как сегодня живет отрасль, и что нас ждет в будущем», — отмечает Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК

Титульный партнер: сейлз-хаус «Газпром-медиа»

Генеральный партнер: СберСеллер

Маркетинговый партнер: СберМаркетинг

Research-партнер: Mediascope

Генеральный Out-of-Home-партнер: Russ Outdoor

Big Data-партнер: Platforma

Digital Out-of-Home-партнер: Gallery