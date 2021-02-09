Зубная щетка как арт-объект: Покрас Лампас разработал дизайн упаковки для Oral-B

В феврале 2021 года поклонники полезных девайсов, ухода за полостью рта и современного искусства смогут найти для себя идеальный подарок — электрическую зубную щетку премиум-сегмента Oral-B Smart 4000, а также тревел-кейс с уникальным дизайном упаковки от российского художника и создателя каллиграфутуризма Покраса Лампаса. Об этом Sostav сообщила пресс-служба P&G в Восточной Европе.

Как отметили в компании, идея выпустить лимитированную серию продукта возникла в стремлении объединить технологии повседневного пользования c современным искусством — и, в частности, с искусством чистки зубов. Круглая насадка щеток Oral-B повторяет один из основных элементов полотен Покраса Лампаса — круги, заключенные один в другом. Теперь их можно увидеть не только в виде составной части аксессуара — модель Oral-B Smart 4000 приобрела арт-упаковку и чехол.

Роман Медведев, вице-президент категории «Уход за полостью рта» P&G в Восточной Европе: Запатентованная возвратно-вращательная технология Oral-B, а также уникальная круглая насадка — это основа наших электрических зубных щеток, технология, которая обеспечивает высокое качество чистки зубов и доказанно сохраняет здоровье полости рта. А круговые элементы в полотнах современного художника Покраса Лампаса — это одно из отражений прогрессивности, глубины и взгляда в будущее.

По словам самого креатора, в основу коллаборации легла его работа «Eye of the Changes», главными деталями которой стали динамичные линии, двигающиеся по траектории окружности с единым центром.

Покрас Лампас, художник-каллиграф, основатель каллиграфутуризма: Коллаборация — возможность погрузить зрителя в новый мир. Фрагмент полотна становится центром новой коммуникации и продукта, точкой взаимодействия бренда и художника. Мне особенно приятно, что моя работа также нашла отражение в дизайне лимитированного тревел-кейса, а это аксессуар, который сегодня ассоциируется не только с путешествиями, но и открытыми границами — для технологий, людей, стран и культур.

Сейчас пользователи могут оформить предзаказ электрических зубных щеток с уникальным дизайном на платформе маркетплейса Ozon.

Коллаборация с Oral-B стала еще одной попыткой художника приблизить массового потребителя к современному искусству. В 2019 году каллиграфия Покраса Лампаса украсила упаковку лимитированной серии теней от косметического бренда M.A.C.