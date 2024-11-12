Почти половина россиян выступают за запрет доступа детей в соцсети

44% россиян считают, что детям до 16 лет нужно запретить доступ в социальные сети. Респонденты говорят, что несовершеннолетние в соцсетях видят много плохого. 35% опрошенных не поддерживают инициативу. Они считают, что блокировать нужно плохую информацию, запрещать полностью неправильно, молодёжь все равно найдёт выход в соцсети. 21% затруднился с ответом. Таковы данные опроса Superjob.

Чаще за запрет доступа в соцсети для детей выступают женщины (51% против 36% мужчин), а также россияне в возрасте от 35 до 45 лет (54%).

46% опрошенных среди родителей детей от 7 до 16 лет поддержали бы подобный законопроект. 34% выступили против ограничений, 20% затруднились с ответом. Уровень поддержки среди отцов и матерей примерно одинаковый (46 и 48% соответственно). При этом женщины реже мужчин выступали против запрета (24 и 39%) и чаще сомневались в целесообразности ограничений (28 и 15%).

Ранее в России предложили запретить доступ к соцсетям детям младше 14 лет и обязать платформы регистрировать пользователей после предоставления фотографии паспорта. А тем, кто уже зарегистрирован в соцсетях, нужно будет пройти повторную проверку. С такой инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ».