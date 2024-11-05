Детям до 14 лет могут запретить доступ к соцсетям

В России предложили запретить доступ к социальным сетям детям младше 14 лет и обязать платформы регистрировать пользователей после предоставления фотографии паспорта. А тем, кто уже зарегистрирован в соцсетях, нужно будет пройти повторную проверку. С соответствующей инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», пишут «Известия».

Если социальные сети откажутся внедрять новые правила, их работу предлагается ограничивать. Это позволит снизить негативное воздействие соцсетей на детей младше 14 лет и предотвратить неправомерные действия, отметили в «АВАНТИ».

Организация направила письмо со своими предложениями главе правительства Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В ассоциации заявили, что в последнее время всё чаще предприниматели жалуются на наличие запрещённого контента в соцсетях и отсутствие правового регулирования доступа детей на такие площадки. По данным «АВАНТИ», сейчас в интернете насчитывается больше 10 тыс. сайтов террористической направленности. Кроме того, действуют «группы смерти».

Ранее директор по развитию платформы для работы с блогерами Perfluence Наталья Румянцева рассказала Sostav, как обезопасить ребёнка в соцсетях.