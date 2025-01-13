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18+
13.01.2025 в 11:10

44% опрошенных россиян готовы сменить работу при условии выгодного предложения

При поиске работы респонденты смотрят прежде всего на зарплату

44% опрошенных россиян сообщили о готовности поменять работу в 2025 году, если получат выгодное предложение. Чаще всего об этом заявляли респонденты в возрасте 25−29 лет (56%) и 30−34 лет (57%). Таковы данные исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор».

В целом 3% интервьюируемых хотят в 2025 году сменить работу. Такое намерение чаще выражали сотрудники в возрасте 18−24 лет (19%), 25−29 лет (15%) и 45−49 лет (10%). Реже всего о планах поменять работу говорили те, кому от 35 до 39 лет (1%).

Респонденты также перечислили главные факторы при поиске работы: для 84% на первом месте стоит зарплата и финансовое вознаграждение. Кроме того, важен адекватный коллектив с хорошим руководством (56%), расположение офиса (43%), гибкий график (36%), удаленный формат работы (31%).

В числе второстепенных факторов — возможности профессионального развития и карьерного роста (31 и 26% соответственно), интересные задачи и проекты (26%), возможность обучения (25%), а также наличие компенсационного пакета, льгот и бонусов (23%).

Меньше всего волнуют опрошенных репутация компании (15%), отсутствие дресс-кода (14%), баланс работы и личной жизни (10%) и корпоративная культура (9%).

В исследовании участвовали больше 3,5 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что 34% опрошенных зумеров (18−27 лет) собираются сменить работу в 2025 году. В прошлом году работу поменяли 45% молодых сотрудников, а 17% из них признались, что сделали это несколько раз.

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