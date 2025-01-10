Треть зумеров намерены сменить работу в этом году

34% зумеров (18−27 лет) заявили, что собираются сменить работу в 2025 году. В прошлом году работу сменили 45% молодых сотрудников, а 17% из них признались, что сделали это несколько раз. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрос кадрового агентства UTEAM.

Еще 25% задумываются о переходе в другую компанию. 43% опрошенных заявили, что обычно увольняются раз в год, еще 15% делают это раз в полгода, а 7% — раз в квартал. Примерно каждый пятый сотрудник (21%) переходит в другую компанию раз в два-три года и всего 5% готовы работать в одном месте пять лет и дольше.

Причинами увольнения обычно становятся предложения с более высокой зарплатой и возможностями карьерного роста. В 2024 году 71% опрошенных сменили работу ради повышения дохода. Дефицит кадров последних нескольких лет давал возможность при переходе в другую компанию повышать свою зарплату на 20% и более.

На втором и третьем местах среди причин — возможность профессионального роста (61%) и наличие интересных задач (52%), в то время как более старшим сотрудникам важны лояльность руководителя и атмосфера в коллективе. Примерно каждый пятый зумер (21%) назвал причиной увольнения переезд в другой город.

При этом, по словам экспертов, тенденция часто менять работу постепенно становится менее выраженной, особенно среди не самых высококвалифицированных кадров, так как высокооплачиваемых вакансий для них становится меньше, а конкуренция — жестче.

Ранее сообщалось, что 61% российских компаний весь 2024 год постоянно нанимали сотрудников, в текущем году число активно нанимающих компаний вырастет до 76%. Большинство намерены удерживать персонал повышением зарплат и компенсаций.