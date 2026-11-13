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13.11.2026 в 05:30

Nvidia объявила об уходе Дженсена Хуанга

СМИ узнали о третьей внебрачной связи

Nvidia объявила об уходе Дженсена Хуанга с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. У бывшего главы обнаружились интимные отношения еще с одной сотрудницей компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Однако имя и должность женщины агентство не раскрывает.

Это уже третий известный случай предполагаемой внебрачной связи Хуанга, о котором стало известно за последние дни. Ранее СМИ писали о его отношениях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайской разведкой, а также с вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл.

Публикации о личной жизни топ-менеджера сопровождались сообщениями о возможной передаче конфиденциальных сведений о разработках Nvidia китайской стороне. Сам Хуанг, согласно ранее опубликованным заявлениям, подтвердил факт супружеской измены, но отрицал обвинения об участии в шпионаже.

Временно исполняющей обязанности главы компании назначена финансовый директор Колетт Кресс. Совет директоров начал поиск постоянного преемника. Компания официально не называла причину отставки.

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