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27.11.2024 в 11:00

Большинство россиян сталкивались с кибермошенничеством

В основном злоумышленников интересуют финансовые реквизиты и пароли

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70% опрошенных россиян сталкивались с кибермошенничеством. Злоумышленникам нужны номера карт и банковские счета (такое мнение высказали 39% респондентов), логины, коды и пароли (34%), доступ к личным устройствам (16%) и паспортные данные (11%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co.

Почти 65% участников опроса считают, что подвергнуться обману не так легко, 60% заявляют, что бояться им нечего. Каждый пятый опрошенный ведёт себя осторожно при загрузке файлов из интернета, 12% применяют двухфакторную защиту, 5% ставят антивирусы, меньше 2% обновляют софт.

Треть респондентов сообщили, что они или их близкие пострадали от мошенников. 15% из них рассказали, что ущерб от противоправных действий превысил 500 тыс. руб. У 16% респондентов злоумышленники украли до 500 тыс. руб., у 10% — до 100 тыс. руб., у 40% — 50 тыс. руб.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co, в нём участвовали 38,5 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, что в России создадут единую систему по предотвращению мошеннических атак. Над платформой работают Минцифры и Роскомнадзор.

исследование кибермошенники
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