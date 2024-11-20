В России создадут единую систему по предотвращению мошеннических атак

В России появится единая платформа по противодействию мошенничеству, первый этап её создания завершат к концу 2026 года. Над проектом работает Минцифры совместно с Роскомнадзором, пишут «Ведомости».

Инициатива направлена на совместную работу федеральных органов власти, операторов связи и финансовых организаций. Платформа будет координировать существующие меры безопасности, а также банковские и операторские системы данных. В частности, она будет сочетать в себе системы «Антифишинг» и «Мультисканер» от Минцифры, «Антифрод» от Роскомнадзора, «ФинЦЕРТ» от Центробанка.

В ЦБ заявили, что получили инициативу от Минцифры, концептуально поддерживают её и готовы участвовать в рабочей группе. При этом в Центробанке отметили, что целесообразнее применять систему обработки инцидентов «ФинЦЕРТ», которая регулирует систему взаимодействия между организациями финансового сектора, в том числе всеми банками, ЦБ и МВД.

Накануне сообщалось о планах Минцифры создать в России базу образцов голосов мошенников, чтобы противодействовать киберпреступникам. А операторам связи могут дать право использовать искусственный интеллект для борьбы с мошенниками во время звонков.