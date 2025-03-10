Больше половины россиян покупают одежду, обувь и аксессуары только онлайн

Во второй половине 2024 года доля россиян, покупающих фешен-товары исключительно онлайн, выросла на 5 процентных пункта по сравнению с началом года, до 55%. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Рекламы», которое есть в распоряжении Sostav.

Из тех, кто совершает покупки онлайн, 24% приобретают фешен-товары на сайтах официальных магазинов брендов, 31% — в их приложениях, 45% — в каждом из каналов.

Для 54% респондентов важен бренд магазина. У 47% есть один или несколько любимых. На выбор магазина влияют его популярность (24%), удобство сайта и приложения (19%), история (13%) и премиальность (12%). 61% опрошенных рассматривают покупку товаров других знакомых марок. 69% при поиске одежды, обуви и аксессуаров используют два-три приложения, 22% — четыре и больше.

Анастасия Липатова, индустриальный лидер категории фешен в «Яндекс Рекламе»: Собственные сайты и приложения брендов остаются важной частью фешен-сегмента. В 2024 году ретейлеры увеличили инвестиции в их продвижение на 41% относительно 2023 года. Вложения только в рекламу приложений выросли на 54%. При этом людям также важно не просто купить товар, но и получить дополнительный опыт — вдохновиться на покупку и ощутить высокий уровень сервиса. Так, для 82% покупателей значимой является бесплатная доставка: каждый второй откажется от покупки одежды, если придется платить за доставку.

Половине потребителей вдохновиться на покупку помогает контент на площадках самих брендов. В приложениях компаний 49% респондентов читают отзывы, 48% следят за новинками и изучают каталог, столько же — составляют список покупок на будущее. 32% смотрят рекомендации, подборки, готовые образы.