Реклама на классифайдах и маркетплейсах дает предпринимателям больше всего клиентов

Почти каждый второй опрошенный предприниматель (49%) сообщил, что больше всего клиентов получает из рекламы на маркетплейсах и сайтах с объявлениями. 39% бизнесменов назвали эффективной рекламу в соцсетях, 19% — в поисковиках, 13% — в сервисах коротких вертикальных видео. Об этом говорится в исследовании « Авито Рекламы» и «Авито Товаров», которое есть в распоряжении Sostav.

11% респондентов рассказали, что больше всего клиентов приводит реклама в картографических сервисах. 8% назвали ТВ, 5% — радио.

Чаще всего опрошенные продают товары и услуги на классифайдах (55%), в соцсетях (40%) и на маркетплейсах (33%). Самая популярная сфера для ведения бизнеса — красота и здоровье (15% участников опроса ведут свое дело в этой индустрии). На втором месте в списке — строительство, ремонт и отделка (10%), на третьем — сегмент подарков и сувенирной продукции (9%). По 7% опрошенных заняты в сферах обучения, доставки еды и продуктов, одежды и обуви, ремонта и обслуживания техники, а также пассажирских и грузоперевозок.

В опросе участвовали 10 тыс. россиян, у 12% из них есть свой бизнес.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»: Количество предпринимателей ежегодно растет, на Авито — в том числе. С одной стороны, это драйвит развитие сегмента малого и среднего бизнеса в целом. С другой — позволяет брендам, которые запускают медийную рекламу на Авито, привлекать клиентов даже из узких ниш, что подтверждается реальными кейсами. Например, недавно крупная горно-металлургическая компания нашла на Авито аудиторию предпринимателей, которые занимаются переработкой металла. В итоге они стали покупателями узкоспециализированной продукции. И количество таких историй увеличивается: в 2024 году число медийных кампаний на Авито с таргетингами на B2B-аудиторию выросло более чем два раза год к году.

Ранее сообщалось, что число индивидуальных предпринимателей в России выросло на 23% за три года. Количество ИП в стране превысило 4,5 млн.