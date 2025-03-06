Число индивидуальных предпринимателей в России выросло на 23% за три года

К началу 2025 года количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России выросло на 23%, превысив отметку в 4,5 млн. Показатель заметно вырос за последние три года — в начале 2022-го ИП было 3,7 млн. Такие подсчеты приводят специалисты системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», их публикует РИА Новости.

За прошлый год было зарегистрировано более 978 тыс. ИП, а пик регистрации пришелся на 2023 год, когда появилось свыше 980 тыс. новых предпринимателей. Гендерный состав ИП в 2024 году оказался почти равномерным, с небольшим перевесом мужчин. В прошлом году мужчины зарегистрировали 497 тыс. ИП. В 2023-м, напротив, женщины зарегистрировали чуть больше половины ИП — почти 498 тыс.

«Гендерное разделение бизнеса плавно идет к равномерному соотношению сторон. Мы видим, что количество женщин и мужчин, оформленных как ИП, примерно одинаково», — отметил эксперт «Контур.Фокуса» Антон Яковлев.

Тенденция последних лет показывает, что женщины все активнее осваивают различные направления бизнеса, в частности, розничную торговлю, предоставление услуг и операции с недвижимостью. В числе топовых направлений бизнеса у женщин также — оптовая торговля и строительные работы.