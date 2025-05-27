Опрос МТС AdTech: рекламу в социальных сетях видят чаще, чем на телевидении

Согласно данным опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech, 47% респондентов чаще всего сталкиваются с рекламой в социальных сетях, 43% — на телевидении. Рекламу на сайтах чаще замечают 40% участников опроса, в Telegram — 29%, на маркетплейсах и онлайн-платформах — 28%. Этими и другими результатами опроса команда МТС AdTech поделилась с Sostav.

Об опросе Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в апреле 2025 года.

Данные опроса показывают, что поколение зумеров чаще всего видит рекламу в социальных сетях — 26% и Telegram — 20%. Поколение Y — в социальных сетях — 21% и на сайтах — 16%. Поколение X и беби-бумеры чаще всего видят рекламу на телевидении 25% и 35% и на сайтах 17% и 19% соответственно.

Никита Фоминов, заместитель генерального директора МТС AdTech: Участники опроса отметили, что за последние два года рекламы стало больше, так считает 83% респондентов. Однако и качество рекламного контента за последние несколько лет повысилось, об этом заявили 55% опрошенных. Это говорит о том, что рекламодателям приходится увеличивать усилия, чтобы пробиться к своей аудитории. Поэтому реклама становится все более сегментированной, и одно из решений — учитывать поколенческие особенности аудитории. Делать рекламные сообщения там, где их видит нужная возрастная группа, преподносить информацию в наиболее комфортном для аудитории виде и учитывать триггеры, свойственные тому или иному поколению. Поэтому МТС AdTech внимательно изучает портреты потребителей разных поколений.

Телевидение лидирует по запоминаемости рекламы (40% опрошенных), далее следуют социальные сети (33%), сайты (26%) и маркетплейсы/онлайн-площадки (25%). Telegram и блогеры показали меньшую запоминаемость рекламы — 20% и 19% соответственно.

Никита Фоминов, заместитель генерального директора МТС AdTech: Такие общие данные могут быть полезны, если нужно выйти с рекламным сообщением на максимально широкую аудиторию. Однако рекламодатели могут сегментировать рекламу, чтобы она лучше отрабатывала на каждый целевой сегмент аудитории. И тогда важно знать, что согласно данным опроса, зумеры лучше всего запоминают рекламу в социальных сетях и Telegram по 20%, «игреки» — в социальных сетях — 18% и на телевидении — 17%. Более старшие «иксы» и «бумеры» лучше всего запоминают рекламу на телевидении 29% и 31%, на сайтах по 16% соответственно, а еще 16% бумеров хорошо запоминают рекламу в социальных сетях. Изменения в демографии сказываются на маркетинговых стратегиях. По данным экспертов, сейчас наиболее активные потребители — люди поколения Y. К 2030 году самыми активными потребителями будут сегодняшние зуммеры, со свойственной им спецификой потребления рекламного контента.

Больше всего доверия у россиян вызывает реклама с полезными фактами (65%). Рекламе с использованием юмора доверяют 29% респондентов и чуть меньше (27%) персонализированной рекламе. Реклама с участием знаменитостей и анимационная реклама вызывает наименьшее доверие у представителей всех поколений.

Поколение Z больше других доверяет рекламе у блогеров. Бумеры предпочитают персонализированную рекламу, а поколение X — рекламу с полезной информацией.

Согласно данным опроса, условия мелким шрифтом раздражают 65% россиян — это самая раздражающая деталь в рекламе для представителей всех поколений. У 43% респондентов негативные эмоции вызывают грамматические ошибки, по 43% респондентов отметили раздражение от провокационных креативов и перегруженного дизайна. Хотя анимационная реклама и реклама со знаменитостями наименее раздражает аудиторию всех возрастов, она также не внушает им доверия.

По данным опроса, видеореклама — самый информативный формат для 86% россиян. На втором месте — графические изображения, этот формат отметили, как самый информативный 69% респондентов. Короткое текстовое объявление предпочитают 67% опрошенных, 59% считают самым информативным форматом рекламы статьи или длинные описания.