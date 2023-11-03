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03.11.2023 в 18:44

В магазинах Zolla, Zenden и Koton запустили оплату по биометрии

Компании подключились к сервису «Сбера» «Оплата улыбкой»

«Сбер» запустил сервис «Оплата улыбкой» в магазинах Zolla, Zenden и Koton. Подключить функцию можно в приложении «СберБанк Онлайн». После чего можно оплачивать покупки, просто посмотрев в камеру на кассе. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В магазинах Zolla, Zenden и Koton установили платёжные терминалы «Сбера», которые принимают оплату картой, бесконтактно через NFC с помощью смартфона Android, по QR-коду и по биометрии.

Чтобы активировать новый метод платежа, нужно подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле в приложении «СберБанк Онлайн». Затем необходимо выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Ещё один способ — сказать виртуальному ассистенту «СберБанк Онлайн» «Оплата улыбкой».

До конца года список магазинов одежды и обуви, где будет доступен сервис Сбера, расширится.

Другие ритейлеры также предоставляют потребителям возможность оплачивать покупки по лицу. Х5 и «Сбер» запустили пилот оплаты с помощью биометрической идентификации в марте 2021 года в торговой сети «Перекрёсток». В августе этого года стороны масштабировали сервис — услуга доступна на кассах самообслуживания в 4,1 тыс. магазинах X5. Летом «Сбер» также запустил «Оплату улыбкой» в магазинах «Азбука вкуса».

ZENDEN Zolla Сбер биометрия Koton
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