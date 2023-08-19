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19.08.2023 в 10:20

«Сбер» и «Азбука вкуса» запустили «Оплату улыбкой»

Покупатели смогут оплачивать покупки по биометрии на всех кассах торговой сети

«Сбер» запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса», сообщается на сайте банка.

Во всех магазинах ретейлера установили платежные терминалы «Сбера» с камерами, они принимают оплату одним из четырех способов: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду и по биометрии. После подключения сервиса распознавания по лицу в приложении «СберБанк Онлайн» покупки можно будет оплачивать, просто посмотрев в камеру.

Операция пройдет, даже если с собой нет наличных, банковской карты или телефона. Деньги спишутся автоматически. Если сумма покупки больше 1 тысячи рублей, потребуется код безопасности.

Добавим, ранее сервис оплаты покупок улыбкой был внедрен во все платежные терминалы сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик». Новые технологии заработали на 15 тыс. касс самообслуживания в 4,1 тыс. магазинах. Х5 и «Сбер» запустили пилот оплаты с помощью биометрической идентификации в марте 2021 года в торговой сети «Перекресток». По данным Х5, за это время сервис приобрёл постоянных пользователей, а число транзакций в неделю превышало несколько тысяч.

Азбука Вкуса Сбер
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