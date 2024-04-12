Оператор «Русского Лото» судится за бренд «Джекпот»

Крупнейший оператор лотерей АО «ГСЛ» обратился в суд, чтобы оспорить отказ Роспатента дать ему исключительное право на товарный знак «Джекпот». Федеральная служба посчитала его схожим до степени смешения с уже существующими обозначениями, сообщает РБК.

ГСЛ в прошлом году планировало зарегистрировать товарный знак «Русское Лото. Джекпот» и использовать его для таких категорий товаров и услуг, как реклама, печатная продукция, игры, управление бизнесом, а также организация спортивных и культурных мероприятий. Компания конкретизировала и сферу их использования — организация и проведение лотерей.

При этом товарный знак «Русское Лото» уже существует и признан общеизвестным. Роспатент отказал в регистрации расширенного товарного знака, посчитав часть со словом «Джекпот» схожей до степени смешения с уже существующими знаками.

ГСЛ в свою очередь настаивает, что предлагаемый товарный знак выполнен оригинальным шрифтом, само слово «Джекпот» в нём не является основным, а «противопоставленные знаки фактически не использовались их правообладателями для товаров и услуг, связанных с лотереями».

Представитель оператора пояснил изданию, что компания добивается регистрации товарного знака для развития бренда «Русское Лото». Товарный знак «Русское лото. Джекпот» предполагают использовать для маркировки нынешних и будущих всероссийских государственных лотерей.

Ранее стало известно, что ООО «Спортивные лотереи» обратилось в суд по интеллектуальным правам из-за использования товарного знака «Национальная лотерея». Ранее компании также отказали в регистрации бренда в Роспатенте. С аналогичной проблемой столкнулось «Столото» когда пыталась зарегистрировать товарный знак «Scratch lotto скрэтч-лото».