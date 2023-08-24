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24.08.2023 в 08:00

«Спортивные лотереи» судятся за товарный знак «Национальная лотерея»

Ранее Роспатент отказал в регистрации

ООО «Спортивные лотереи» обратилось в суд по интеллектуальным правам из-за использования товарного знака «Национальная лотерея». Ранее компании отказали в регистрации бренда в Роспатенте, сообщает «Коммерсант».

Под названием «Национальная лотерея» организация распространяет лотерею, организуемую Минфином. В Роспатенте посчитали, что товарный знак не обладает «различительной способностью, так как состоит из неохраняемых элементов», а именно «национальный» и «лотерея».

В «Спортивных лотереях» отметили, что комбинированный товарный знак уже был зарегистрирован, при этом получен отказ в правовой охране словесного написания.

Однако юристы полагают, что аргументация лотерейного оператора может обернуться против него самого. Опрошенные изданием эксперты считают, что фраза «национальная лотерея» не может быть оформлена только за одни лицом.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулось «Столото». Тогда компания пыталась зарегистрировать товарный знак «Scratch lotto скрэтч-лото», но Роспатент отказал.

Спортивные лотереи
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