Российский рынок интернет-торговли вырос на 52%

По данным агентства Infoline, в России за первые шесть месяцев 2022 года интернет-продажи непродовольственных товаров выросли на 51,5%, продовольственная онлайн-торговля показала рост на 100%. При этом аналитики прогнозируют, что общий объём электронной коммерции по итогам текущего года увеличится на 40%, пишет Forbes со ссылкой на исследование Infoline.

Согласно его результатам, онлайн-продажи непродовольственных товаров достигли почти 2 трлн руб. в первом полугодии 2022 года, по итогам года эта цифра увеличится до 4,9 трлн руб., а в 2023 году — до 6,6 трлн руб., считают в агентстве.

Положительную динамику показывает и сектор e-grocery, отмечают в Infoline. По подсчётам агентства, за первые шесть месяцев российские ритейлеры заработали в онлайне 301 млрд руб., что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. По итогам 12 месяцев рост может составить до 620 млрд руб., а в 2023 году — до 940 млрд руб., предположили в Infoline.

«Развитие рынка e-commerce и e-grocery резко ускорила пандемия Covid-19. По итогам прошлого года рынок онлайна вырос на 45,4%», — напомнил генеральный директор Infoline Михаил Бурмистров, указав, что в течение нескольких лет объём рынка в России увеличится ещё на треть и превысит 15,3 трлн руб. Бурмистров отметил, что важнейшим драйвером онлайн-продаж станут продукты. Так, аналитики Infoline ожидают рост продажи продуктов в интернете более чем в пять раз к 2026 году.

Лидером по объёмам онлайн-продаж в России, как и годом ранее, стал Wildberries, занимающий почти 23% рынка. На втором месте — Ozon с долей в 14%. На третьем месте — Сбер. Свою позицию в тройке уступила банку сеть «М.Видео-Эльдорадо», которая в прошлом году замыкала топ-3.

Доля розничных онлайн-бизнесов Сбера — «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «Самокат» и Delivery Club —составляет 5,5% по итогам первого полугодия 2022 года (без учёта структурные изменений с VK). Четвёртое место у «Яндекса» c долей 5,1%.

В топ-10 по объёмам продаж также вошли DNS, «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, «Всеинструменты.ру» и российское подразделение AliExpress, отмечает Forbes.

«Мультикатегорийные маркетплейсы вытеснили других игроков из пятёрки лидеров, экосистемы Сбера и «Яндекса» вошли в неё за счёт онлайн-продаж товаров повседневного спроса и их доставки из торговых сетей. В целом доля топ-10 игроков выросла с 55,2% до 67,5%», — отметил Бурмистров.

Во втором квартале 2022 года оборот Wildberries достиг рекордных 340,1 млрд руб. — на 92% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В первом полугодии продажи онлайн-ритейлера выросли на 94% и составили 628,7 млрд руб.

По итогам первых шести месяцев оборот Ozon вырос на 113%, составив 348 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 73%, до 122 млрд руб., по итогам второго квартала — на 58% год к году, до 58,5 млрд руб.