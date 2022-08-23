Ozon утроил доход от рекламных услуг во втором квартале

По итогам второго квартала 2022 года доходы от рекламных услуг Ozon выросли на 220% и составили 4,8 млрд руб. против 1,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Увеличение рекламной выручки повлияло на рост сервисной выручки маркетплейса, которая прибавила 185% за отчётный период. Об этом Sostav сообщили в маркетплейсе.

В первом полугодии рекламные доходы Ozon увеличились в три раза — на 195% год к году, достигнув 8,4 млрд руб. В компании отметили, что динамика рекламных доходов связана с увеличением базы активных продавцов — пользователей рекламной платформы — их число за второй квартал выросло до 150 тыс.

«Рекламная платформа набирает популярность среди продавцов маркетплейса и помогает им активнее наращивать продажи. На конец второго квартала более 65% активных продавцов площадки пользовались продвижением, что положительно сказалось на темпах роста их продаж. Оборот товаров, проданных с рекламой, за второй квартал 2022 года достиг 22% от общего оборота компании», — заявили в Ozon.

Кроме того, во втором квартале онлайн-ритейлер сфокусировался на упрощении рекламной платформы, чтобы «сделать её настройки понятными и доступными для предпринимателей». Для этого Ozon запустил автоматизированное управление рекламными местами и условиями показа рекламируемых товаров, пояснили в компании. Также в маркетплейсе напомнили, что продолжают развивать собственные инструменты аналитики, чтобы предприниматели могли оценивать эффективность рекламных кампаний.

Во втором квартале расходы Ozon на продажи и маркетинг выросли на 7% год к году, составив 5,8 млрд руб. Показатель увеличился на 2,7 п.п. в процентах от GMV (gross merchandise value, валовый общий оборот всех товаров и услуг на маркетплейсе), включая услуги на 3,4% по сравнению с 6,1% во втором квартале 2021 года. Это обусловлено оптимизацией маркетинговых расходов и более эффективным привлечением клиентов, а также органическим ростом трафика и высокой узнаваемостью бренда, пояснила компания в финансовом отчёте за первое полугодие текущего года.

По итогам первых шести месяцев выручка Ozon увеличилась на 73%, до 122 млрд руб., по итогам второго квартала — на 58% год к году, до 58,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 0,2 млрд руб. во втором квартале против -9,1 млрд руб. в аналогичном периоде 2021 года. Ozon впервые вышел на операционную безубыточность.

Оборот компании вырос на 113%, составив 348 млрд руб. Убыток по итогам полугодия достиг 7,2 млрд руб., что в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.