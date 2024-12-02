Онлайн-сервисы путешествий набирают популярность

По итогам 2024 года доля онлайн тревел-агентств составит 45% рынка краткосрочной аренды жилья. Сегмент заработает 150 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок (ЦСР).

Доля альтернативного сегмента — офлайн-каналы, продажи через сайты объектов, социальные сети и прочее — составит 55% в 2024 году (183 млрд руб.). Эксперты отмечают «высокий потенциал роста» рынка краткосрочной аренды жилья на фоне активного развития внутреннего туризма и дефицита объектов размещения.

Так, в 2030 году тревел-агентства займут уже 71% рынка, увеличившись до 856 млрд руб. Доля альтернативного сегмента снизится до 29%, 343 млрд руб., прогнозируют в ЦСР.

Основным драйвером роста будет цифровизация спроса и предложения. Кроме того, аналитики называют «заметной тенденцией» перестройку рынка в пользу российских сервисов после ухода зарубежных платформ. Участники рынка добавляют, что рост сегмента связан с ростом тарифов в гостиницах, альтернативой которым является рынок краткосрочной аренды.

В октябре появилась возможность бронирования номеров в более чем 13 тыс. отелей по всей России в разделе «Путешествия» на Авито. В пролом году свой севис путешествий запустил Wildberries.