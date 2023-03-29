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29.03.2023 в 05:40

Wildberries запустил свой сервис путешествий

На нём можно будет приобрести железнодорожные и авиабилеты

Маркетплейс Wildberries запустил «Wildberries.Вместе» — портал туристических услуг, где можно забронировать авиа, железнодорожные и автобусные билеты. На текущем этапе маркетплейс сотрудничает с агентствами, заключившими договоры с транспортными компаниями, сообщает «Коммерсант».

По словам одного из собеседников издания, сервис фактически выступает субагентом, реализуя билеты от крупных игроков сегмента, получающих их напрямую от перевозчиков. Затраты на запуск оцениваются в 50 млн руб.

В Wildberries рассчитывают, что аудиторией сервиса станут клиенты маркетплейса и сторонние потребители, которые будут приходить именно за туруслугами. В целом рынок онлайн-тревел агентств (ОТА), по словам опрошенных изданием экспертов, переживает рост: нарастив аудиторию из-за ограничений на работу в России платежных систем и сокращения числа код-шеринговых рейсов, им удалось увеличить свою комиссию в десять раз.

Собеседник на рынке ОТА называет этот рынок непростым, добавляя, что неспециализированным игрокам сложно формировать лояльную именно к этому продукту аудиторию. Подобный сервис уже развивает Ozon, МТС и «Яндекс». В Ozon Travel отметили, что сейчас проект активно расширяет линейку продуктов. В МТС Travel добавили, что сервисы получают аудиторию из сложившихся клиентов, участвуют в глобальных программах лояльности.

Wildberries
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