Онлайн-продажи в «чёрную пятницу» выросли в два раза

Продажи онлайн-розницы в «чёрную пятницу» подскочили почти в два раза. При этом средний чек в онлайне вырос на 60−70%, а в стационарной рознице он упал на 25−30%. В топ покупок традиционно вошли электроника и бытовая техника, а также одежда и обувь, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), россияне не потеряли интерес к распродаже, напротив — активность потребителей возросла. «Сегодня клиенты стали более взвешенно и рационально подходить к покупкам, многие планируют главные приобретения года именно на период максимальных скидок, который выпадает на «чёрную пятницу», — отметил президент АКИТ Артем Соколов.

По данным ритейлеров, в топе продаж традиционно оказались бытовая техника, в частности телевизоры и умные колонки, а также стиральные машины и компьютерные игры. Высоким был спрос и в категориях продукции для дома и товаров повседневного спроса. Кроме того, в этом году продавцы отметили бум продаж новогодней атрибутики — в список популярных попали сладкие и парфюмерные наборы, ёлочные украшения, а также свитера с новогодней символикой.

Представители основных российских онлайн-площадок подтвердили наметившуюся тенденцию роста продаж в интернете. В Wildberries рассказали, что в дни распродажи на маркетплейсе заказали почти вдвое больше товаров, чем годом ранее — примерно на 90 млрд руб. Покупатели активно приобретали гирлянды, книги, смартфоны и пижамы.

В «Яндекс Маркете» объём продаж во время акции также увеличился по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом пользовались электроника и бытовая техника. За первые три дня «чёрной пятницы» на Ozon пришло в два раза больше новых клиентов, чем в среднем в ноябре, а число заказов выросло в 2,3 раза. Многие закупались впрок — 60% самых популярных товаров составила FMCG-категория.

Специалисты «МегаФона» на основе анализа big data подсчитали, что доля мужчин среди участников «чёрной пятницы» за год выросла с 30 до 40%. В целом же интерес россиян в онлайне в этом году был в 3,3 раза выше, чем год назад. Рейтинг самых популярных товаров возглавили одежда и обувь. Этой категорией интересовались треть россиян. На втором месте идут книги — 27% и ювелирные украшения — 21%.

Согласно опросу «Аннкетолога», 87% россиян совершали покупки в дни ноябрьских распродаж, причём 36% делали это неоднократно, и только 13% ни разу не занимались шопингом в эти дни. Наибольшей популярностью у россиян пользуется «чёрная пятница» — в период этой распродажи товары приобретали 75% тех, кто в целом участвовал в таких акциях.