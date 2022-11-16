72% россиян считают, что в период распродаж можно существенно сэкономить

87% опрошенных россиян совершали покупки в дни ноябрьских распродаж, причём 36% делали это неоднократно, и только 13% ни разу не занимались шопингом в эти дни. Наибольшей популярностью у россиян пользуется «Чёрная пятница» — в период этой распродажи товары приобретали 75% тех, кто в целом участвовал в таких акциях ноября. 63% покупали что-либо в распродаже «11.11», а наименее восребованным оказался для россиян «Киберпонедельник» (21%), следует из данных опроса «Анкетолога».

В этом году 35% опрошенных россиян готовы совершить покупку в одну из ноябрьских распродаж, если найдут интересное предложение, 28% уже занимались шопингом в эти дни, а 17% уже нашли для себя привлекательное предложение для приобретения товара. Порядка 72% согласны с тем, что в период распродаж можно существенно сэкономить.

Далее аналитики опросили только тех, кто подтвердил участие в ноябрьских распродажах этого года. Главными площадками для покупок среди россиян стали маркетплейсы: Ozon (52%), Wildberries (35%), AliExpress (17%), «Яндекс Маркет» (12%). Также респонденты ожидают распродаж в «М.Видео» (12%), «Эльдорадо» — 9%, в магазинах сети «Магнит» — 8%.

Чаще всего потребители планируют купить одежду или обувь (56% опрошенных), электронику и бытовую технику (40%), косметику и парфюмерию (36%). Кроме того, 27% опрошенных планируют купить подарки, а ещё 27% — бытовую химию.

Более трети россиян (36%) готовы потратить менее 5 тыс. руб. на товары со скидками, почти столько же (33%) — от 5 до 10 тыс. руб. Каждый пятый планирует сделать покупки на сумму от 10 до 20 тыс. руб., 9% — от 25 до 50 тыс., а 2% планируют потратить более 50 тыс. руб.

21% опрошенных надеются приобрести товары с максимальной скидкой 40−50%, 15% респондентов рассчитывают на скидку от 20 до 30%, 14% — более 70%, 13% — от 30 до 40%, и ещё 13% — от 50 до 60%.

Также большинство опрошенных (55%) привлекают скидки на конкретный товар, 43% предпочитают предложения «окончательная цена» и «финальная стоимость», 42% привлекают предложения с кешбэком. 38% нравятся акции «Два по цене одного», 24% выбирают скидку на несколько товаров, 23% выберут скидку за выбор способа оплаты, например, за безналичную оплату, и ещё для 23% привлекательны предложения одного дня, например, «скидка только сегодня».