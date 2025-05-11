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18+
11.05.2025 в 18:20

Онлайн-продажи продуктов растут, но потребители экономят

В первом квартале 2025 года рынок e-grocery в России прибавил 42%

Онлайн-продажи продуктов питания в России в январе-марте 2025 года выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 396 млрд рублей, сообщают аналитики Data Insight и Infoline.

Несмотря на уверенный рост оборота, средний чек за заказ снизился на 5%, составив 1480 рублей. Эксперты объясняют это изменением потребительского поведения: пользователи стали чаще оформлять заказы на небольшие суммы, особенно в сегменте экспресс-доставки, где главной мотивацией остается скорость, а не объем покупок.

«Потребитель перешел на более частые, но менее объемные покупки — это снижает чек, но увеличивает частоту транзакций», — прокомментировал ситуацию глава Infoline Иван Федяков. Он добавил, что продавцы уже начали корректировать условия доставки, вводя минимальные суммы заказов и ограничения по бесплатной доставке, чтобы сохранить экономику сервиса.

Доля онлайн-продаж в общем обороте продовольственного ритейла также выросла — до 5,6% против 5,1% годом ранее. В числе ключевых драйверов роста аналитики называют развитие логистики, расширение ассортимента и выход e-grocery-сервисов в города с населением менее миллиона человек. По прогнозу Infoline, к концу года рынок онлайн-продаж продуктов может превысить 1,5 трлн рублей.

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