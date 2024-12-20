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18+
20.12.2024 в 18:50

Россияне рассказали, в каких онлайн-кинотеатрах много эксклюзивного контента

И где посмотреть лучшие отечественные сериалы

На «Кинопоиске», Okko, Premier и «Амедиатеке», по мнению опрошенных россиян, много эксклюзивного контента, которого больше нет нигде. Далее в списке идут «Иви», Wink и Start. Замыкает топ Kion. Таковы данные исследования ВЦИОМ, которое есть в распоряжении Sostav.

Респонденты также рассказали, в каких онлайн-кинотеатрах представлены лучшие, по их мнению, российские сериалы. В тройку вошли «Кинопоиск», Premier и Okko. За ними следуют Start и Wink. В конце списка расположились Kion и «Амедиатека».

В опросе участвовали больше 1 тыс. пользователей онлайн-кинотеатров в возрасте 18−50 лет.

Ранее стало известно, что этой осенью российские онлайн-кинотеатры сократили запуск оригинальных сериалов на треть. При этом общий зрительский интерес к таким проектам вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Онлайн-кинотеатры исследование
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