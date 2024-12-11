Онлайн-кинотеатры на треть сократили количество премьер

Осенью 2024 года российские онлайн-кинотеатры сократили запуск оригинальных сериалов на треть. При этом общий зрительский интерес к таким проектам вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Индекса Кинопоиска Pro».

Так, у «Кинопоиска» вышло два сериала, у Okko — пять, а у Start — 13. Premier выпустил осенью шесть проектов, Wink — семь, «Иви» — один. Только у Kion число вновь вышедших проектов, наоборот, выросло с шести до семи.

Сериалы в сентябре—ноябре набрали 13,9 тыс. баллов интереса, что на 15% больше, чем осенью прошлого года (12,6 тыс.). В топ-20 вошло 12 отечественных проектов, но почти все новинки сезона —продолжение уже известных проектов. Среди них: «Жизнь по вызову» (Kion), «Молодежка» (СТС), «Невский» (НТВ), «Триггер» («Кинопоиск»).

В самих сервисах снижение выпуска originals объясняют ростом издержек при производстве. Кроме того, они стали избирательнее подходить к выбору проектов и больше фокусируются на крупных премьерах. Они также прогнозируют, что число оригинальных шоу будет понемногу сокращаться в сторону дальнейшего роста совместных проектов онлайн-кинотеатров со сторонними партнерами.

Напомним, за прошлый год российские онлайн-кинотеатры представили 156 фильмов и сериалов собственного производства. Лидером по количеству таких проектов стал Start с 33 картинами.