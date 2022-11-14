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14.11.2022 в 08:58

Omnicom рекомендовало брендам приостановить размещения в Twitter

Агентство стало вторым рекламным гигантом, который выступил с такой рекомендацией клиентам

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Omnicom Media Group (представляет McDonald's, Apple, PepsiCo и другие бренды) рекомендует своим клиентам пока не тратить рекламные бюджеты на продвижение в Twitter, сообщает The Verge со ссылкой на внутренний документ агентства. В нём указывается на «потенциальные серьёзные последствия» для рекламодателей после покупки соцсети Илоном Маском.

Причинами стали массовые увольнения сотрудников и уход руководителей Twitter, включая работающих по контракту и модераторов контента, о чём пишет Axios. Рекомендация дана на краткосрочную перспективу — в агентстве назвали неприемлемым риск безопасности компаний.

Ранее с такой же рекомендацией выступила IPG, пишет издание CNBC. Тогда речь шла о первой неделе ноября, когда СМИ стали сообщать о массовых сокращениях в Twitter. От продвижения в соцсети уже отказались крупные рекламодатели, включая L'Oréal, General Motors и Volkswagen.

Большую часть доходов Twitter получает от рекламы. Продажи рекламы составили более 90% выручки компании во втором квартале. За 2021 год выручка соцсети составила $5 млрд.

На прошлой неделе Илон Маск в первом обращении к сотрудникам допустил, что компания может обанкротиться. В электронном письме сотрудникам он потребовал, чтобы они проводили в офисах не менее 40 часов в неделю. Предприниматель сделал ряд предупреждений: работники должны быть готовы к 80-часовой рабочей неделе и сокращению привилегий в офисе вроде бесплатной еды.

При этом ежедневный глобальный прирост пользователей площадки ускорился более чем на 20%. В США их число растёт ещё быстрее. Во втором квартале Twitter отчитался о 237,8 млн активных пользователей. После покупки соцсети в количественном выражении аудитория выросла на 15 млн человек, превысив отметку в 250 млн человек. В годовом выражении рост составил 16%. «Я надеюсь, что серверы не расплавятся!» — прокомментировал ситуацию Маск.

Мария Полищук
Twitter Илон Маск Omnicom Omnicom Media Group
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