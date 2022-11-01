Илон Маск распустил совет директоров Twitter

Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск, распустил совет директоров соцсети после закрытия сделки по покупке компании, следует из документов, опубликованных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единственным директором Twitter. В соответствии с условиями договора в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — говорится в отчёте ведомства.

После публикации документа Маск заявил, что сам станет исполнительным директором компании, передаёт Reuters. В своём Twitter-аккаунте бизнесмен написал, что решение о роспуске совета директоров является временным. Однако больше информации не привёл.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохраняет в компании свою долю в 2,4% акций.

Ранее Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети, уволил топ-менеджеров Twitter и сам возглавил компанию. Он приказал начать массовые увольнения в компании и распорядился, чтобы часть заблокированных аккаунтов было восстановлено. Новый владелец Twitter вернул доступ к соцсети рэперу Канье Уэсту.

Бывший президент США Дональд Трамп одобрил смену руководства соцсети. По его мнению, Twitter теперь «в руках вменяемых людей». Однако рекламодатели обеспокоились планами Маска восстановить аккаунт Трампа. По данным Wall Street Journal, глава отдела партнёрских отношений в GroupM Кили Тейлор, заявила, что возвращение экс-президента США на площадку станет для некоторых брендов «красной чертой».

Так, General Motors и Ford временно отключили рекламу в Twitter, пишет The Drum. «Мы продолжим оценивать направление развития платформы при новом владельце», — приводит издание заявление представителя Ford.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что в ближайшие недели рекламодатели будут особенно осторожными. По их мнению, партнёры соцсети не уверены в безопасности платформы из-за постоянно меняющихся правил модерации контента.