COMvergence по итогам первых девяти месяцев 2026 года представила глобальный рейтинг медиагрупп и агентских сетей по объему нового бизнеса. Первое место среди крупнейших групп заняла Publicis Media с результатом $7,18 млрд, а среди отдельных агентств лидировала PHD, входящая в Omnicom Media, — $1,97 млрд.

Второе место среди пяти крупнейших медиагрупп заняла Omnicom Media с $4,79 млрд. На третьей строчке оказалась WPP Media — $1,72 млрд. Havas Media Network и Dentsu завершили период с отрицательными результатами: потери клиентов у них превысили объем выигранных и сохраненных бюджетов.

У отдельных агентских сетей первое место заняла PHD с результатом $1,97 млрд. Вторую позицию получила Zenith из Publicis Media — $853 млн, третью — Hearts United, входящая в Omnicom Media, с $531 млн. Далее расположились Initiative из WPP Media ($490 млн) и Spark Foundry из Publicis Media ($274 млн).

На результат PHD повлияли, в частности, сохранение рекламного бюджета Uber в Северной Америке и Европе на сумму около $875 млн и победа в конкурсе Adidas, оцениваемая в $413 млн.

Всего COMvergence проанализировала 3070 конкурсов, переходов клиентов и продлений контрактов в 49 странах. Общая сумма рекламных бюджетов, охваченных исследованием, составила $31,1 млрд.

Отдельно исследователи отметили тенденцию к передаче рекламных бюджетов непосредственно на уровень крупных медиагрупп, а не отдельных агентских брендов. На такие контракты пришлось 28% изученных бюджетов — около $8,4 млрд.

По итогам полугодия Publicis Media также заняла первое место в мировом рейтинге медиахолдингов по объему новых сделок. Чистый объем контрактов тогда составил $3,24 млрд.