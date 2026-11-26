Агентство Dentsu X продолжит обслуживать американскую розничную сеть Kroger в качестве основного медиаагентства. Компания сохранила клиента по итогам тендера. Другие участники конкурса не раскрываются, сообщает MediaPost.

Впервые Kroger выбрал Dentsu в июле 2020 года. Тогда контракт получила Dentsu Aegis Network — предшественник Dentsu X. К работе с ретейлером также были привлечены другие подразделения группы.

В рамках дальнейшего сотрудничества стороны планируют развивать и совершенствовать инструменты на базе искусственного интеллекта. Основное внимание будет уделено созданию релевантного рекламного опыта для локальных сообществ, в которых работает Kroger.

Помимо медиаобслуживания, Dentsu отвечает за креативное направление, производство рекламных материалов, CRM и работу с данными для ретейлера. Продление сотрудничества позволило Dentsu сохранить крупного клиента в своем портфеле и продолжить комплексное обслуживание его маркетинговых коммуникаций.

Ранее стало известно, что Dentsu стала единственным медиаагентством-партнером Netflix в регионе EMEA по итогам конкурсного отбора. Новый мандат расширяет действующее сотрудничество компаний в Великобритании еще на 21 рынок.