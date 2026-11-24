Бренд средств для удаления волос Veet, принадлежащий Reckitt, назначил британское агентство Ogilvy новым глобальным креативным партнером. Таким образом, бренд прекращает сотрудничество с Havas, которое продолжалось около 20 лет, пишет More About Advertising.

Переход состоялся после ухода Эллиота Харриса, исполнительного креативного директора, отвечавшего за портфель Reckitt в Havas. Агентство Havas сопровождало значительную часть рекламной деятельности Reckitt на протяжении многих лет.

Старший вице-президент Reckitt Шарлотта Шлезинг заявила, что Veet необходимо развиваться вместе с новым поколением потребителей, сохраняя актуальность бренда и учитывая меняющиеся ожидания женщин. По ее словам, сотрудничество с Ogilvy должно обеспечить следующий этап роста марки за счет новых идей и возможностей взаимодействия с аудиторией.

Назначение Ogilvy может быть связано и с более широкими изменениями в агентском обслуживании Reckitt. WPP Media уже работает с компанией на большинстве рынков, поэтому переход глобального креативного аккаунта к Ogilvy может стать продолжением консолидации маркетинговых коммуникаций внутри WPP.

Для Ogilvy это значимое приобретение на фоне конкуренции внутри WPP, где агентства Ogilvy и VML стремятся укрепить свои позиции и доказать необходимость сохранения обеих глобальных креативных сетей.

Ранее WPP отобрала у Omnicom глобальный креативный контракт Henkel. Креативным обслуживанием клиента займется команда с участием агентств Grey и Ogilvy.