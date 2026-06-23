Omnicom Media и Netflix объявили о партнерстве для интеграции рекламы в стриминговый контент

Omnicom Media объявила о партнерстве с Netflix, направленном на переосмысление рекламы в стриминговой среде за счет искусственного интеллекта, данных и креативных технологий.

Компании будут использовать искусственный интеллект и данные о зрителях, чтобы показывать рекламу, которая лучше подходит по интересам и контексту просмотра сериалов и фильмов.

Также брендам предложат инструменты, которые позволяют «встраивать» рекламу в стиль шоу, чтобы она выглядела более естественно, а не как отдельный рекламный блок.

Кроме того, рекламодатели смогут точнее измерять, какие объявления и аудитории работают лучше, благодаря общей системе аналитики.

В Omnicom и Netflix отмечают, что развитие CTV-рекламы смещается в сторону более персонализированных и контекстных форматов, где ключевую роль играют данные и AI. Проект уже запущен в США и в дальнейшем планируется запуск в других странах.

Ранее сообщалось, что 70% рекламодателей CTV планируют увеличить расходы га этот канал в 2026 году. Средний рост бюджетов составит 17%.