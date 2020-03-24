Олимпиада в Токио из-за коронавируса откладывается на год

Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио летом 2020 года, из-за пандемии коронавируса будут перенесены на один год, пишет РБК. Такое решение было принято после встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента МОК Томаса Баха.



Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа, но из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом нового типа страны начали постепенно отказываться от участия в спортивном мероприятии. В конечном итоге с инициативой о переносе игр выступил глава японского правительства.

Ранее возможность проведения Олимпиады-2020 без зрителей обсуждала Всемирная организация здравоохранения. В МОК сообщили, что решение относительно проведения турнира или его отмены из-за пандемии коронавируса будет принято в течение месяца.

Ранее организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2020», которое должно было состояться в мае в Роттердаме, объявили о его отмене. Это произошло впервые за 64 года.